Primera carabinera transexual: "No me he sentido discriminada por nada"

Isabella Panes Provoste es la primera carabinera transexual en la historia de la institución, y fue destacada por Carabineros de Chile en el marco del Mes de la Diversidad Sexual y el Orgullo LGBTQIA+.

Panes es actualmente alumna de la Escuela de Formación y próximamente formará parte de las labores administrativas de la institución ya que, según relató a Las Últimas Noticias, postuló "muy tarde" y, luego de tres intentos, logró ingresar: "La primera vez que postulé a Carabineros fue el 2015, pero aún no me salía el cambio de nombre. No quedé. Al año siguiente postulé de nuevo con mi nombre actual, Isabella, y con la apariencia que tengo, pero tampoco quedé", señaló.

"Como mujer trans espero contribuir en generar una red de apoyo y ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo que yo. Estoy cumpliendo un sueño de ser Carabinera y he tenido el apoyo de toda la Institución".

La funcionaria de Carabineros expresó que siempre fue su sueño ser parte de la institución, aunque "mis papás estaban bien asustados con todo esto. Porque pensaban que Carabineros era una institución súper machista y que me podían hacer algo, que lo iba a pasar mal por mi condición. Pero yo nunca tuve miedo. Y soy perseverante".

Además, comentó que "contrariamente a lo que pensaban mis papás, me han tratado súper bien", y señaló que "no me he sentido discriminada por nada y mis compañeras me tratan como una mujer más".

SU HISTORIA PERSONAL

Isabella tiene 28 años y es oriunda de la comuna de Laja, en la Región del Biobío. Cuando nació, fue bautizada como Raúl, pero sostuvo que "siempre he sido mujer, siempre me he sentido mujer", aunque lamentó que "siempre tuve que esconder a esa mujer que llevaba dentro" de los demás, ya que dentro de su hogar, su familia la dejaba expresarse, vestirse y jugar como ella quisiera.

"Laja es un lugar muy conservador, así que en mi infancia lo pasé súper mal. Por la forma en que los padres educan a sus niños. Mis papás y mis hermanas siempre me protegieron, pero lo pasaban mal igual. Mi mamá tenía que ir a dejarme al colegio todos los días porque yo llegaba llorando. No quería ir, no quería entrar. Me hacían disertar y mis compañeros se reían de mi voz. Mi voz siempre ha sido una complicación", relató.

Cuando ella tenía 14 años decidieron trasladarse a Santiago para iniciar su transición y convertirse en mujer, según señaló, pero que "fue difícil porque ningún médico quería arriesgarse a darme hormonas para empezar mi proceso. Después de mucho tiempo de buscar, finalmente encontramos uno que me ayudó" y que, posteriormente, a los 18 años, pudo realizarse su primera cirugía.

"En Chile estaba prohibido que una mujer transexual se hiciera una intervención quirúrgica y para todo había que pedir permiso y tener un certificado psiquiátrico. Eran los tiempos en que esto se conocía con el nombre de trastorno de identidad de género", sostuvo.

Ya en marzo del 2012 recordó que el caso de Daniel Zamudio la cambió por completo y quiso mostrarse como era: "Ese caso sensibilizó a la gente y permitió que se conociera un poco más la diversidad", dijo, y agregó que tres años después pudo operarse para el cambio de sexo.

"Era algo que quería desde hacía mucho. Llevaba estudiando tres años veterinaria, pero cuando apareció esta oportunidad, dejé los estudios porque se trata de una operación muy difícil, muy dolorosa, con mucho control y como la operación fue en Talcahuano, tuve que irme a vivir al sur un año entero. Además, cuando regresé a Santiago estaba decidida a convertirme en carabinera", aseguró.

Finalmente, quiso entregar un mensaje a la ciudadanía y sostuvo que "la vida está llena de retos y desafíos. Comprender eso en mi vida me ha hecho entender que hay que luchar por esos sueños. Lo único que necesité fue convertir cada obstáculo que se me presentaba en una oportunidad de crecimiento. Sin mi tenacidad y constancia, disciplina, respeto y amor a mí misma, de la mano de mi familia y mis amigos, recibiendo siempre su apoyo y amor incondicional, nada de esto sería posible".