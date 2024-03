Tohá: "No hay una situación que impida que Yáñez siga en su cargo"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseveró que en este momento, nada impide la continuidad del general director de Carabineros, Ricardo Yañez, después de que su par de Justicia, Luis Cordero, deslizara que el líder de la policía uniformada debe evaluar su renuncia antes de ser formalizado en mayo próximo.

Ante las críticas que generaron los dichos de Cordero, la jefa de gabinete aclaró este martes que "el Ejecutivo considera -y actúa en consecuencia- que no hay en este momento una situación que impida que el general Yáñez siga en su cargo. Está ahí y si hubiera una objeción, no estaría".

De todos modos, señaló que "si llega a haber un momento en que este caso interrumpe el funcionamiento de Carabineros o en que se produce esa formalización, ese escenario va a cambiar; eso no ha pasado. Nada de lo que ha acontecido en las últimas horas, ni las declaraciones del ministro Cordero, cambian esta circunstancia".

Lo manifestado por Cordero el domingo pasado, y ratificado ayer por Tohá, tiene que ver con el criterio que definió La Moneda respecto de la salida de autoridades que han sido formalizadas, dando a entender que Yáñez podría abandonar el cargo una vez que concurra a su audiencia, fijada para el 7 de mayo.

Si bien la investigación contra el ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, ha elevado la presión sobre el general desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, otros oficialistas argumentan que, a diferencia del primero -a quien se le imputa acción directa en el caso audios-, a Yáñez se le atribuye una responsabilidad de mando en el estallido social de 2019.

Sobre la eventual salida del director de Carabineros antes de la formalización, Tohá se limitó a señalar que "puede haber distintas maneras en que esto se produzca; puede ser una renuncia, una petición de renuncia, puede ser que no se dé ese trámite. Lo que no puede pasar es que siga detentando el cargo de asesor o de funcionario de confianza o autoridad pública una persona que al mismo tiempo tiene que enfrentar una investigación formalizada".

OPINIÓN DE CORDERO ESTÁ DENTRO DEL CRITERIO DEL GOBIERNO

A la vez, la titular de Interior y Seguridad Pública quitó importancia a los cuestionamientos hacia su par de Justicia por haberse pronunciado sobre el tema antes que ella, durante su aparición en "Tolerancia Cero" de CNN Chile: "Yo hablé el viernes y el ministro Cordero tenía que ir a estos programas que estaban agendados, no fue necesario hacer una vocería adicional", planteó.

Por lo demás, insistió que lo expresado por el secretario de Estado "no fue un criterio nuevo ni una petición de renuncia: fue una opinión planteada por el ministro dentro del marco de una definición general que el Gobierno tiene, que no es para un caso en particular, que es para cualquier caso en que una autoridad, funcionario o asesor de confianza se ve involucrado en una investigación donde se llega al nivel de que se formula una formalización".

En tanto, desde el Ministerio de Justicia apuntan que la decisión de Yáñez de permanecer en el cargo también tiene que ver con la cercanía del aniversario de Carabineros el 27 de abril, elemento que el Presidente Gabriel Boric tendría a la vista para no ejercer su atribución de destituirlo antes del 7 de mayo.