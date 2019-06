Comandante del Regimiento Limache por cabo fallecido: "Imaginamos que estaba en el sur"

Durante la jornada de hoy miércoles se realizó el funeral del cabo segundo Héctor Erices, quién se quitó la vida al interior del Regimiento de logística número 3 "Limache" de Renca y cuyo cuerpo permaneció al interior del recinto sin que nadie lo notara.

Desde el Ministerio de Defensa declinaron entrar al fondo del caso porque se encuentra en la Justicia Militar, pero confirmaron que los funcionarios de la institución no marcan ingreso ni salida de los recintos militares, puesto que su dedicación es 24/7.

El regimiento número 3 Limache, no cuenta con cámaras de televigilancia en ninguna de sus dependencias, si con guardias en puntos específicos. Los mismos que no advirtieron que el militar seguía en el recinto, a pesar que informó que se retiraba.

El Teniente Coronel Sergio Opazo Contreras, comandante del Regimiento dijo a Cooperativa que "no hay registros de que él (Erices) haya salido, tampoco se lleva un registro del personal pero sí de los soldados conscriptos".

"El cuadro permanente tiene la libertad de salir una vez que termina el servicio, indistintamente y a distintos horarios", agregó.

Respecto del día de la desaparición del cabo segundo Erices expresó que "él había pedido autorización para viajar al sur, por lo tanto nosotros nos imaginamos que estaba allá".

Familia estudia acciones legales

La familia del fallecido estudia la presentación de acciones legales en contra de la institución. Su madre Soledina Carrasco señaló que "no culpo al Ejército de la muerte de mi hijo, porque la decisión la tomó él pero yo los culpo de no hacer nada por él, por no buscarlo, por no creernos".

"Como familia no quedamos satisfechos con que nos digan que van a investigar, que habrá un sumario pero nadie nos ha respondido lo que yo quiero que es saber que pasó entre el viernes y el domingo que lo encontraron", manifestó.

Se espera que dentro de un plazo de 30 días la Justicia Militar entregue un primer informe respecto de las responsablidades y las circunstancias de su deceso y de lo tardío en dar con su cuerpo.