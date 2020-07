Ejército rechazó vinculación con sospechoso de amenazas a alcalde Jadue

El general Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército, se refirió este jueves a la vinculación que hizo el Partido Comunista -a través de sus redes sociales- sobre un supuesto funcionario de la institución armada involucrado en amenazas al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Martínez, de visita en el regimiento Chacabuco en el tradicional homenaje a los héroes de la Batalla de La Concepción, señaló que el único vínculo comprobado fue un contrato de seis meses a honorarios en 2012, por lo que opinó que el objetivo es "enlodar" al Ejército.

"El único contrato corresponde a seis meses del año 2012. Entonces a mí me parece una irresponsabilidad que por un contrato de seis meses se nombre a una institución. ¿Se quiere enlodar al Ejército? Me parece que no es lo correcto", criticó el general.

"Si eventualmente esta persona estuviera en la condición que fuera, es un civil. El Ejército no está en la vida partidaria. La única posibilidad que tiene un militar de colocar una intencionalidad o una preferencia política es en la cámara secreta, lo sabe él y la papeleta", sentenció.

A través de sus redes sociales, el Ejército subió un comunicado oficial en el que lamenta que se divulgue información "derechamente falsa" con acusaciones infundadas con prácticas que bajo ningún punto de vista rigen el actuar de los 45 mil funcionario de la institución.