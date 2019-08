Mauricio Weibel: Ministro Espina dio "espaldarazo" a "puñado de generales corruptos"

El periodista Mauricio Weibel -autor del libro Traición a la Patria que reveló el desfalco en el Ejército- aseguró que el ministro de Defensa, Alberto Espina, le dio "un espaldarazo" a "un puñado de generales corruptos".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Weibel cuestionó al secretario de Estado quien ayer defendió las escuchas y seguimientos de la institución, asegurando que todas las actividades de inteligencia se han hecho en el marco de la ley.

Respecto a si ha sentido miedo, Weibel manifestó que "yo no le tengo miedo a un puñado de generales corruptos pero sí hago responsable al ministro Espina de cualquier situación que afecte a mí o a mi familia".

"Él acaba de darle un espaldarazo a un acto ilegal, a una operación intrusiva contra la libertad de prensa y, por lo tanto, él es el responsable de lo que ocurra", agregó.

El periodista fue seguido en el año 2016 mientras escribía el libro Traición a la Patria, situación respecto a la que aseguró que "no solamente fue una situación que me afectara a mí, fueron dos veces robadas las oficinas del diario The Clinic y solo se sustrajeron computadores".

"Y hubo mucho testimonios de las fuentes de las amenazas que tuvieron. Hubo una, incluso, que le destrozaron la oficina", aseguró y agregó que "hubo también una muy alta autoridad de la República -no puedo dar su nombre porque fue un testimonio en off- que en su minuto también recibió amenazas muy graves cuando pretendió investigar esto, no es una cosa que me haya afectado solo a mí".

Respecto a quiénes realizaban estos hechos, Weibel asegura que "nosotros estábamos investigando a oficiales, generales, ligados a actos de corrupción, según está investigando la justicia, y por tanto, teníamos la sospecha de que esto era una operación mayor por el monto de los recursos involucrados".

"Es evidente que no dijeron que investigaba corrupción"

El periodista además se refirió a la respuesta del ministro Alberto Espina y aseguró que "hoy lo que sabemos es que el Ejército dice que supuestamente pidió siempre autorización. Habrá que ver si eso es cierto. Hemos tenido ya muchas mentiras de parte del Ejército. Lo segundo es que habrá que ver qué es lo que dijeron porque es evidente que no pueden haber dicho que estaban investigando a un periodista que investigaba corrupción", aseguró

Al respecto, explicó que la Corte Suprema ya pidió antecedentes porque "los mismos ministros de la Suprema sospechen que aquí hubo una especie de dolo porque es ilegal y esa es la gran torpeza del ministro Espina".

Sobre los dichos de Espina, Weibel asegura que "la ley no autoriza en ninguna parte el seguimiento a civiles ni mucho menos a periodistas" y agregó que en la Ley de Inteligencia no existe autorización "bajo ninguna circunstancia, es absolutamente ilegal. Por eso es tan torpe y tan ignorante las declaraciones del ministro".

"El ministro de Defensa dice varias cosas que son falsas", añadió.

Weibel agregó que han mantenido conversación con el Colegio de Periodistas y que pedirán reuniones tanto con la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y los presidentes de las Cámaras de Diputados y el Senado.