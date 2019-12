Brasil dice que hallaron "artículos personales y restos compatibles" con el Hércules de la FACh

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró en su cuenta de Twitter que el buque polar Almirante Maximiano, de la Armada de su país, recogió la tarde de este miércoles "objetos personales y escombros compatibles con el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Chilena", extraviado desde la tarde del lunes.

O Ministério da Defesa informa que o Navio Polar Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, recolheu, por volta das 15h45, itens pessoais e destroços compatíveis com a aeronave Hércules C-130, da Força Aérea do Chile, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira (10).

De acuerdo a lo expresado por el mandatario, las partes del avión y los objetos estaban a aproximadamente 280 millas náuticas (518 kilómetros) de Ushuaia, Argentina.

Bolsonaro además apuntó que el buque permanece en la zona de búsqueda "en acciones coordinadas con las autoridades chilenas", mientras otros dos barcos "siguen recogiendo escombros".

As partes do avião e os objetos estavam a aproximadamente 280 milhas náuticas (518 km) de Ushuaia, na Argentina. O navio da Marinha do Brasil permanece na área de busca em ações coordenadas com autoridades chilenas e duas lanchas do navio continuam a recolher destroços.