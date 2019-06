Diputada PS pidió salida de Moreno por compra de tierras indígenas de su jefe de gabinete

La diputada del PS Emilia Nuyado llamó al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, a dar un paso al costado luego que se conociera que su jefe de gabinete, Juan Pablo Longueira, hijo del ex senador y ex titular de la misma cartera Pablo Longueira, compró terrenos indígenas.

Longueira compró en 2015 dos parcelas en Villarrica que forman parte de un título de merced concedido en 1914, es decir, son tierras indígenas, lo que prohíbe que sean compradas por personas no mapuche.

Pese a que no están en el registro de la Conadi, este es solo uno de los criterios para determinar si son tierras protegidas.

Además, este año Longueira, a través de la sociedad agrícola Las Azaleas, pertenecienete a la familia Longueira Brinkmann, compró otros dos terrenos en la misma zona y uno de ellos sí está en el registro de Conadi.

La parlamentaria, presidenta de la comisión investigadora "Ubilla", por la compra de terrenos en zona mapuche realizada por el subsecretaria del Interior, consideró que esta situación es un conflicto de interés.

"Esto es impresentable, se ha generado un conflicto de interés mayor. Ya es el momento en que el ministro pueda dar la explicación, pero al mismo tiempo por la poca credibilidad él debiera dar un paso al lado como Ministro de Desarrollo Social", dijo la parlamentaria.

Nuyado recalcó que además Moreno es "quien tiene que velar para que la ley Indígena se cumpla y no ser una persona que solamente observa frente a todo lo que está pasando con la violación de la propia ley y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas".

Diputado Crispi (RD) pidió a Longueira dar un paso al costado

A su vez, el también integrante de la comisión investigadora, Miguel Crispi (RD), dijo que el grupo parlamentario debe tratar de detectar los "forados" que tiene la ley Indígena para evitar que cualquier persona compre tierras protegidas y llamó al jefe de gabinete de Moreno a dejar su cargo.

"Esto no tiene que ver con las buenas o malas intenciones, se trata que hay evidentemente una vulneración al espíritu de la ley, una persona que no es parte de una comunidad indígena no puede comprar tierra indígena", aseveró.

"Si eres Ministro de Desarrollo Social, estás a cargo de la consulta indígena y tienes ese conflicto evidentemente tienes que resolverlo y en eso también una perspectiva de generosidad de ese jefe de gabinete para que dé un paso al costado", enfatizó el parlamentario.

La comisión investigadora citará al ministro Moreno junto a su jefe de gabinete para dar las explicaciones sobre cómo y porqué compró los terrenos.

Este tema es polémico considerando que el Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante en todo el país una consulta a los pueblos originarios que ha recibido críticas de parte de las comunidades, las que han desarrollado diversas acciones de protesta, lo que ha llevado a suspenderla en varias comunas.

Una de las principales críticas a la consulta indígena es que pretende flexibilizar la compra y venta de predios indígenas y se considera que está hecha a la medida de aquellos que han usufructuado de las tierras indígenas.

En tanto, el ministro Moreno anunció que pedirá un informe a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) sobre la compra de tierras de su jefe de gabinete.