Hijo de Pablo Longueira compró tierras indígenas en La Araucanía

El jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Longueira Brinkmann, hijo del ex candidato presidencial de la UDI Pablo Longueira, compró en 2015 en el sector Chucauco, de la comuna de Villarrica, dos parcelas incluidas en un Título de Merced de 1914, por lo que no podían venderse a personas que no formen parte del pueblo mapuche.

De acuerdo a lo informado por Ciper Chile, los terrenos en cuestión, que suman un total de 14 hectáreas, están dentro de la Comunidad Ignacio Yevilao. El primero de ellos fue vendido por Orfelina Pichún, propietaria de la tierra desde 2010, tras comprarla a quienes la habían heredado; mientras que el segundo le fue adquirido a Godofredo Cotrena.

Longueira Brinkmann es uno de los asesores más cercanos al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, uno de los principales impulsores del "Plan Araucanía", iniciativa con la que el Gobierno busca poner fin al conflicto que se vive en la Región.

El Ministerio de Desarrollo Social, además, lleva adelante en todo el país una consulta a los pueblos originarios que ha recibido críticas de parte de las comunidades, las que han desarrollado diversas acciones de protesta, lo que ha llevado a suspenderla en varias comunas.

Una de las principales críticas que recibe la consulta indígena es que pretende flexibilizar la compra y venta de predios indígenas y que "está hecha a la medida de aquellos que han usufructuado de las tierras indígenas".

Sobre este punto, el programa de Gobierno de Sebastián Piñera plantea como uno de sus "principales objetivos y medidas" en cuanto a los pueblos indígenas "modificar la Ley Indígena para potenciar el uso productivo de las tierras entregadas a los miembros del pueblo mapuche reduciendo o eliminando las prohibiciones de vender, hipotecar, arrendar o disponer de sus tierras".

Caso se suma a la situación de Rodrigo Ubilla

Este nuevo caso que salpica a un miembro del Gobierno de Sebastián Piñera se suma al del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien adquirió cuatro predios entre 2009 y 2012 en la Comunidad Mariano Millahual, en la comuna de Pucón, lo que motivó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que es presidida por la socialista Emilia Nuyado.

Consultado por Ciper Chile sobre el origen de las tierras adquiridas a título personal, Longueira Brinkmann manifestó que no son indígenas basándose en un certificado de la Conadi, siendo que es la Ley Indígena la que determina los requisitos para que un terreno sea considerado como tal.

Además, este año, la sociedad Inversiones Las Azaleas, controlada por la familia del ex senador y ex ministro adquirió otros dos terrenos indígenas, a lo cual el hijo del ex aspirante a La Moneda explicó que desde el año pasado no participa en la administración de esa sociedad y desconoce sus movimientos, pese a que aún forma parte de sus controladores.