El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) lamentó en El Primer Café la dura respuesta del Gobierno, que tildó como "veneno" sus críticas a la conducción económica del Presidente Sebastián Piñera. La Moneda, sostuvo el ex ministro, "tiene derecho a contradecir con argumentos, pero no a descalificar a la persona. Que se tomen un armonyl, es materia psiquiátrica ya". En el panel fue secundado por Sebastián Depolo, ex presidente de Revolución Democrática, quien criticó que el Ejecutivo tiene un "desorden comunicacional".

LEER ARTICULO COMPLETO