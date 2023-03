Ministra Vallejo: "El cambio de gabinete no era para satisfacer a los partidos"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aclaró que el cambio de gabinete del Gobierno "no era para satisfacer a los partidos" y que el Presidente Gabriel Boric "no pensó" el ajuste "en torno a cuotas políticas".

El ajuste ministerial causó tensiones con el Partido Liberal al confirmarse la salida de Juan Carlos García del Ministerio de Obras Públicas, la única cartera que tenían hasta el viernes. Además, desde el Partido Radical (PR) declararon encontrarse "en reflexión" respecto a la relación del Gobierno.

Con el Partido Liberal "tenemos una tremenda valoración de la tienda y su expresidente. Su compromiso, dedicación y lealtad para nosotros han sido claves y es un partido valorado por el Gobierno", señaló la vocera en entrevista con El Mercurio.

Respecto al PR y el anuncio del fin de la "fraternidad radical para pasar a la dignidad radical", la ministra dijo que no hay dicotomías en frases como aquella, ya que "se puede ser fraterno y digno al mismo tiempo".

"El cambio de gabinete no era para satisfacer a los partidos. Aunque los valoramos y sabemos que son importantes para armar los equipos, tener una mirada más colectiva de la diversidad y mejorar las capacidades de despliegue y de gestión. Pero el Presidente no pensó el cambio de gabinete en torno a cuotas políticas. Esperamos que a pesar de esas declaraciones, podamos seguir sosteniendo un diálogo fraterno".

"LA OPOSICIÓN NO DETERMINA EL CAMBIO DE GABINETE"

Sobre la supuesta salida de Marco Antonio Ávila del Ministerio de Educación tras la polémica con la diputada del Partido Regionalista Verde, Viviana Delgado, Vallejo aclaró que "el ministro de Educación ha tenido una buena evaluación".

"Tiene un plan gigante, muy desafiante e importante para la educación chilena, que es la reactivación educativa, que ha logrado convocar a amplios sectores en esta campaña nacional. Tiene que seguir en esa tarea", indicó.

Además, la exdiputada agregó que "el Presidente dijo algo muy claro, pero que tiene especial consideración respecto de este Ministerio, que es que los cambios de gabinete no lo hacen ni los editorialistas y agregaría que tampoco los hace la oposición. A ellos podrá no gustarle el ministro Ávila, pero la oposición no determina el cambio de gabinete".

NO DESCARTÓ INSISTIR CON LA REFORMA TRIBUTARIA EN EL SENADO

El impasse del titular del Mineduc con la diputada se dio un día antes de la caída de la reforma tributaria del Gobierno en la Cámara; contexto en que las parlamentarias de ese bloque salieron de la Sala antes de la votación. Ahora el futuro de ese proyecto es aún incierto. Eso sí, Vallejo dijo al rotativo, ante la pregunta de si el Ejecutivo insistirá en el Senado, que "no hemos descartado ningún camino".

"Queremos cumplir con los objetivos, que es tener la plata para poder aumentar las pensiones y entregar ayudas sociales y compromisos programáticos. Lo que sí, evidentemente, hay un proceso de consultas y el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel va a estar liderando las conversaciones para poder ver qué camino encontrar en la línea de lograr la recaudación que se requiere".