Piñera exigió renuncia a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo

El Presidente Sebastián Piñera exigió la renuncia inmediata a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, acusada en un reportaje periodístico por el presunto ofrecimiento de terrenos a cambio de que los beneficiados firmaran la militancia en el partido en formación Nueva Clase Media, liderado por su esposo, Eduardo Salas.

La diputada radical Marcela Hernando envió el 29 de octubre un oficio al fiscal nacional, Jorge Abbott, para pedir que se investigue el supuesto hecho de corrupción, bajo el delito de cohecho, que –acusa- la segunda al mando de la cartera cometió en la Región de Antofagasta, según reveló este lunes Radio Bío Bío.

Tras denuncia de biobio, Presidente Sebastián Piñera exige renuncia inmediata a la subsecretaria de BBNN Alejandra Bravo. La denuncian por cohecho: ofrecer terrenos a cambio de militancia — Patricio Andrade R (@patoandrader) November 4, 2019

De acuerdo con el reportaje, la parlamentaria argumenta su denuncia con una conversación de Whatsapp que recibió y en la cual se da cuenta de los hechos, además de dos registros de audio donde se devela una reunión en Calama en que participaron pobladores autodenominado Agrupación Atardecer Campesino que buscaban un título de propiedad.

En dicha grabación, según el oficio de Hernando, a los interesados en el beneficio se les dijo que deben inscribirse en el nuevo partido que quiere establecerse en esa zona del país, donde Bravo (ex DC y ex PRI –igual que su esposo-) quiere postularse a diputada en las elecciones parlamentarias de 2021.

Asimismo, en la denuncia se apunta a algunas reuniones que, según acusa Hernando, sostuvieron el jefe de gabinete de Bravo, Mario González Rubio, quien le señaló a los asistentes que debían cumplir con los requisitos, que tenían oportunidad, pero que la reunión debía "quedar allí" y no podía filtrarse, e incluso que la subsecretaria estaba al tanto de todo y que si se "descarrilaban", se enteraría.

El Presidente @sebastianpinera ha solicitado la renuncia inmediata a la Subsecretaria de Bienes Nacionales Alejandra Bravo pic.twitter.com/MWCq9JNoIG — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) November 4, 2019

Bravo y Salas se conocieron en 2000, cuando ambos militaban en la DC, y tras ser pareja por varios años, en julio de 2018 anunciaron que se iban a contraer matrimonio. "Me llamaba la atención su inteligencia política y me daba cuenta de que estaba frente a un personaje político que sabe mucho de estrategia. Me enamoró eso de él, me encantaba", expresó Bravo en ese momento sobre Salas, entonces timonel del PRI.

Eduardo Salas, el expulsado del PRI acusado por la diputada

Salas estuvo involucrado en el caso SQM, en el que reconoció haber emitido boletas por cerca de 74 millones de pesos a la minera no metálica; incluso, según un reportaje de Ciper, los informes que presentó para respaldar sus presuntos servicios a la empresa fueron plagiados de Internet y su fecha de elaboración era posterior a las fechas investigadas.

En tanto, el año pasado fue expulsado del PRI, junto a un grupo de militantes disidentes, por sus críticas al entonces timonel Hugo Ortiz y acusado de intentar crear una directiva paralela al partido. Luego de eso, desde mediados de 2019 trabaja para poder inscribir el mencionado partido Nueva Clase Media a nivel nacional.

También es papá de Camilo Salas, ex seremi de Cultura en la Región del Maule, denunciado en 2018 por un grupo de mujeres por abuso sexual e intento de violación, hechos presuntamente ocurridos durante su paso por la Universidad de Chile y que le costó su cargo en le Secretaría Regional Ministerial.