Partido Regionalista Independiente expulsó a ocho disidentes

El Partido Regionalista Independiente (PRI) decidió expulsar a ocho militantes de la colectividad por intentar crear una directiva paralela al partido comandada por Elson Bórquez y Eduardo Salas, este último ex presidente y consejero regional. Además el Servicio Electoral ratificó como presidente del partido a Hugo Ortiz.

En un comunicado de prensa, el abogado de la colectividad José Miguel Ferrada entregó los detalles de esta desvinculación del partido y añadió que Bórquez permanecerá suspendido de militancia.

Entre las personas que ya no pertenecen al partido está el ex alcalde de Copiapó Maglio Cicardini, quien fue notificado de su expulsión para que apelara, sin embargo no realizó operación alguna.

Cabe señalar que el grupo disidente realizó presentaciones ante el Servicio Electoral para impugnar la elección de la nueva directiva efectuada el 17 de noviembre del 2018, pero todas fueron rechazadas.