Presidente Piñera pidió al gabinete más terreno y una relación "muy cercana" con la ciudadanía

En el día después del fracaso de la derecha en las mega elecciones del fin de semana, acusando recibo del "potente mensaje" enviado por la ciudadanía a través de las urnas, el Presidente Sebastián Piñera le pidió a sus ministros que fortalezcan su trabajo en terreno y su relación con la gente.

Luego de un consejo de gabinete en La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, analizó que "el mensaje es muy potente (...) y tiene que ver con la forma de cómo nos estamos relacionando no sólo como Gobierno, sino como sociedad, respecto a la sensibilidad de la gente", a la vez que, puntualizó, marca una alerta "no sólo al Gobierno, sino también a la clase política tradicional".

En el caso del Ejecutivo, "como somos Gobierno tenemos que seguir el camino de gobernar", por lo cual "el Presidente le ha pedido al gabinete que siga trabajando en terreno, con una relación muy cercana a las regiones, a la ciudadanía", enfatizó.

Asimismo, remarcó Delgado, "de manera transversal, así lo ha planteado el Presidente y lo planteamos los ministros, tenemos la necesidad de estar en terreno, de fortalecer la relación con la gente, de escuchar más, de poder conectarnos mejor con la necesidad de las personas, para seguir enfrentando este segundo esemestre que viene con desafíos tan importante".

Sobre lo abordado en el consejo de hoy, el Mandatario "hoy nos ha convocado para definir temas que tienen que ver con la pandemia, la reactivación económica, los desafíos políticos para el segundo semestre" que estará también marcado por nuevas elecciones.

Delgado descartó que vaya a haber renuncias en el gabinete: "Respondemos a la confianza del Presidente".

Delgado sostuvo, en ese marco, que "la mejor manera de mirar al futuro es trabajar, y eso hemos definido (...) y la mejor manera de revertir cualquier resultado es seguir trabajando, y en eso estamos".

Consultado sobre posibles salidas de ministros, el jefe de gabinete respondió que "estamos al servicio del Gobierno, del país, pero respondemos a la confianza del Presidente", y este lunes "el Presidente nos ha pedido trabajar en esa línea y lo seguiremos haciendo mientras tengamos su confianza".

Finalmente, dijo que espera que el escenario post comicios no modifique las conversaciones que ha llevado el Gobierno con el oficialismo y la oposición: "Lo más importante, los mínimos comunes siguen una lógica distinta a las elecciones", apuntó Delgado, aclarando que el Ejecutivo no entregó una respuesta la semana pasada a la propuesta de la Mesa del Senado porque en La Moneda veían que "no era el momento" de hacerlo ad portas, justamente, de las votaciones.