Ministerio contrató sin licitación a la agencia de la nuera de Chadwick

Un nuevo episodio con visos de nepotismo se conoció este jueves en el Gobierno, sumándose a varios otros casos en que la llamada "meritocracia" a la que alude reiteradamente el Ejecutivo queda nuevamente en entredicho.

Se trata de la nuera del ministro del Interior Andrés Chadwick, la periodista Josefa Solar, cuya agencia de comunicaciones "Solar & Nilsen" fue contratada vía trato directo por el Ministerio de la Mujer para realizar asesorías comunicacionales por alrededor de 11,2 millones de pesos.

De acuerdo a El Dínamo, la empresa fue contratada el 21 de enero de este año por tres meses para diseñar una estrategia comunicacional en las redes sociales del ministerio, contratación que se repitió con las mismas características el pasado 8 de mayo.

La agencia fue "invitada" a prestar sus servicios sin licitación de por medio, dado que el contrato no supera las 1.000 UTM (unos 48 millones de pesos), y que se trataba de "servicios especializados".

No obstante, el decreto del Ministerio de la Mujer no explica porqué se considera esta asesoría como un "servicio especializado", explicación que es exigida por la ley de Compras Públicas, ni tampoco porqué no se contrató a otra empresa del rubro, considerando que este es el segundo contrato que Solar & Nielsen obtiene con una institución pública en cinco años de existencia.

Otro de los argumentos incluidos en el decreto que validó la contratación sostiene que ninguno de los proveedores disponibles en la modalidad de Convenio Marco ofrecía ese servicio, pero en los registros del Mercado Público actualmente existen más de 50 proveedores en Convenio Marco que ofrecen asesorías para campañas comunicacionales en redes sociales.

Las normas indican que cuando una institución quiere comprar un producto o contratar un servicio, tiene tres opciones: Convenio Marco, licitación o trato directo. Pero no se puede elegir una de ellas arbitrariamente.

"Lo primero que tiene que hacer todo organismo público es revisar los catálogos de Convenio Marco. Si el producto que quiere comprar se encuentra ahí, está obligado a comprarlo por esa vía. Las únicas que no están obligadas a hacerlo son las municipalidades", explicó al citado medio el fiscal de Chilecompra, Ricardo Miranda.

La otras polémicas de Solar

Solar ya estuvo envuelta en una polémica de la misma índole, pues boleteó para este Gobierno en el inicio del mandato al ser contratada por la Presidencia para hacerse cargo de las redes sociales para el cambio de mando, cuando recibió 2,7 millones mensuales entre enero y marzo de 2018.

Luego, comenzó a ejercer como asesora digital de la Presidencia por cuatro millones de pesos mensuales, mientras que su marido, Andrés Chadwick Costa, hijo del ministro, fue contratado por la misma repartición como productor general.

Así, Chadwick y Solar figuraban en la lista de 30 altos funcionarios del Gobierno con parentescos en la Administración y tras las acusaciones de nepotismo, se anunció la finalización del contrato de la periodista y también se conoció de la renuncia de Chadwick Costa, aunque en su caso la Contraloría había planteado reparos a su contratación.

La respuesta del Ministerio

Desde el Ministerio respondieron sobre este caso que de acuerdo a la ley de Compras Públicas "la normativa dispone que la licitación pública es un procedimiento obligatorio cuando el monto de la contratación supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, permitiendo así la contratación directa cuando se trata de servicios especializados inferiores a 1.000 UTM. Respecto de la contratación consultada, su costo es de 38,7 UTM por mes, la extensión del contrato es de tres meses (renovado en una ocasión)".

"Al mismo tiempo, el ordenamiento jurídico permite optar por una contratación directa de manera fundada cuando se cumplen los presupuestos legales para ello. Si la modalidad de contratación del Convenio Marco no satisface adecuadamente el requerimiento institucional, ya sea por el precio, los plazos o formas de entrega, apoyo estratégico permanente que permite resolver inquietudes y consultas y enfrentar situaciones complejas que puedan tener lugar en redes y plataformas sociales u otros aspectos, se puede recurrir a un trato directo como en el caso consultado", añadió el Ministerio.