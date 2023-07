Reforma tributaria: Este lunes el gobierno presentará el pacto fiscal

Este lunes 31 de julio se cumplirá el plazo autoimpuesto por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para la presentación del denominado pacto fiscal, esto a casi cuatro meses desde que se rechazó la idea de legislar el proyecto original de la reforma tributaria.

Para mañana se espera la presentación de una serie de proyectos que aborden los temas de la fracasada reforma, la cual no puede ser discutida hasta que pase un año desde la fecha en que fue rechazada la idea de legislar, es decir, hasta marzo de 2024, ya que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para llevar la propuesta al Senado.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se refirió a la necesidad de avanzar en los diálogos en el Congreso y sostuvo que "en primer lugar necesitamos recursos para abordar una serie de desafíos de carácter social, y adicionalmente, necesitamos generar condiciones para promover el crecimiento de la inversión"

"Un diálogo con todos los actores, que nos permita construir un buen acuerdo para Chile y esperamos que prime una voluntad constructiva de parte los actores con representación parlamentaria para avanzar -insisto- en un proyecto que es muy importante para el país", añadió Elizalde.

Quién lleva adelante las negociaciones, el titular de Hacienda, Mario Marcel, ha sostenido una serie de reuniones tanto con parlamentarios como con gremios para afinar el anuncio de la propuesta. Por ahora se sabe que el proyecto se dividirá y se priorizará el avance de las medidas contra la evasión y la elusión, que eventualmente generarían más consenso en el Parlamento.

EVASIÓN Y ELUSIÓN: DOS GRANTES TEMAS DEL PROYECTO

En conversación con Cooperativa, el diputado democratacristiano y miembro de la Comisión de Hacienda, Eric Aedo, se refirió a esta opción y señaló que "lo más probable es que tengamos proyecto vía la Cámara de Diputados y que estos proyectos se dividen en dos grandes temas: elusión y evasión, por un lado, y después todos los temas tributarios".

"Está difícil los dos tercios en el Senado, y que probablemente la discusión se pueda abrir en la Cámara de Diputados, eso es por lo menos la impresión que me quedó. Pero obviamente, esperemos la ratificación oficial del ministro Marcel", añadió el legislador.

"OLVIDAN QUE ESTAS COSAS SE RESUELVEN EN EL CONGRESO"

Por parte de la oposición, el senador Iván Moreira (UDI), se mostró crítico a las conversaciones que se han llevado a cabo entre grupos empresariales como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y el Gobierno.

"Me parece muy bien que la CPC tenga propuestas con miradas de largo plazo. Pero me parece que nuevamente olvidan que finalmente estas cosas se resuelven en el Congreso", cuestionó Moreira.

"El Congreso no es buzón de eventuales acuerdos entre el Gobierno y los empresarios, pero no hay que olvidar que no es bueno que los empresarios, a través de esta institución, negocien por fuera con este Gobierno y después nos golpeen las puertas cuando las cosas no salgan como ellos quisieran", añadió el senador gremialista.

La CPC, que se reunió el pasado jueves con el ministro Mario Marcel, presentó un documento con 36 medidas -recogidas de las reuniones previas-, donde los focos están puestos en la evasión; elusión; gasto público y modernización del Estado; medidas pro inversión e incentivas al ahorro y reducción para los permisos de proyectos de inversión.