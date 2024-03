Timonel PS: Críticas de Winter y Cuello "no son útiles"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la presidenta y senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, afirmó este viernes que "no son útiles" las expresiones de disconformidad manifestadas por los diputados de Apruebo Dignidad Gonzalo Winter (Convergencia Social) y Luis Cuello (Partido Comunista), que cuestionaron los avances logrados por el Gobierno de Gabriel Boric, del que forman parte, en sus primeros dos años de mandato.

"Estas apreciaciones no son útiles en momentos en que tenemos una derecha muy dura; una derecha que es reticente a los cambios y, particularmente, reticente a solucionar los temas que afectan a la gente", dijo la timonel socialista.

El miércoles, en el programa "32 Minutos", Winter criticó la lógica de consensos que ha impulsado el Ejecutivo para materializar sus reformas, sobre todo en materia de pensiones: "Ha cometido un error en estos dos años (...): en su afán de acuerdos, que son necesarios para mejorar la vida de los chilenos (...), en la búsqueda de acuerdos, ha parecido que lo que empuja este Gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo", aseguró el frenteamplista.

Por su parte, Cuello planteó en El Mercurio que la "menor intensidad de la movilización social ha incidido en este cuadro político en función de no poder haber hecho avanzar con mayor celeridad las reformas".

Consultada al respecto, Vodanovic sostuvo: "Me imagino que son representativos de sus respectivos partidos. Yo no me siento representada por lo que manifiesta ninguno de los dos. Creo que tenemos una complejidad política importante en el país, tenemos desafíos pendientes por cumplir y lo que me preocupa, como presidenta del Partido Socialista de Chile, es hacer todos los esfuerzos necesarios por lograr cumplir con aquellas expectativas que tiene la ciudadanía y que responden a sus necesidades".

Sobre el reproche de Winter, en particular, la dirigenta afirmó que "si necesitamos seguir en la senda de los acuerdos, no vamos, por cierto, como Partido Socialista, a llegar a cualquier acuerdo, sino a un acuerdo que sea satisfactorio para las necesidades de la ciudadanía".

"Cada uno representa a sus sectores. No es (el reclamo de Winter y Cuello) lo que se ha manifestado en la mesa de presidentes de partidos (del oficialismo) y sí espero que, más que diagnósticos y apreciaciones teóricas, pasemos a la acción política decidida para enfrentar, en unidad, los problemas que tiene la ciudadanía y también los desafíos electorales que tenemos este año", enfatizó.

"EL CUOTEO NO PUEDE SEGUIR SIENDO FÓRMULA"

Con miras al segundo tiempo del Gobierno, Vodanovic exhortó "mejorar la gestión política a nivel nacional", manifestando reparos al modelo de cuoteo.

"Espero que haya una evaluación de todas las autoridades a nivel regional empezando este tercer año, que haya los cambios que haya que hacer, independientemente del color político. Esto lo he señalado innumerables veces en las instancias que corresponde, porque el cuoteo no puede seguir siendo la fórmula de selección de quienes están en los puestos del Estado", reflexionó la líder PS.

"Necesitamos —agregó— un cambio profundo en la dirección de las regiones, empezando este tercer año una evaluación seria, total y completa de los seremis, porque hay partidos en que ya probablemente quienes podían desempeñar cargos ya están o van a salir para ser candidatos. Por lo tanto, este tercer año es el año en que vamos a tener las autoridades probablemente definitivas en las regiones, y me parece que es muy importante que eso se haga con un criterio de máxima eficiencia por parte del Gobierno".

En esa línea, Vodanovic aseguró que "lo que ocurre en Santiago no es representativo de lo que ocurre en las regiones. En Santiago tenemos una integración en el equipo más cercano del Presidente, que tiene unas posibilidades de trabajar en forma bastante armoniosa, pero muchas veces en las regiones esto no se repite de la misma manera".

"Por mi condición de presidenta del partido viajo mucho a distintas regiones y uno ve que hay deficiencias en algunos lugares, y ese análisis, a mí me parece que tiene que ser un análisis totalmente apegado a lo que queremos como iniciativa de este tercer año de Gobierno", continuó la parlamentaria.

"No es una crítica ni es un reclamo, sino que es evidente que para empezar este tercer año y segunda parte del Gobierno es necesario ajustes a nivel regional, y que esos ajustes no pasen por el reclamo permanente de unos o de otros, sino más bien con la visión desde el Gobierno de cuál es el impulso que se le va a dar a este tercer año y que ese equipo y esos equipos regionales respondan a este nuevo impulso", profundizó.

ALIANZA CON LA DC

De cara a las elecciones municipales y regionales de octubre, la timonel PS dijo que espera que el lunes se selle finalmente el acuerdo del oficialismo con la Democracia Cristiana (DC).

"Esa es precisamente la conversación que está ocurriendo y el día lunes vamos a sostener la nueva reunión donde yo espero que ya tomemos esa definición; sobre todo que avancemos en los criterios generales para esto, porque esto no es solamente declarativo. La unidad se construye en base a concesiones recíprocas, a acuerdos, a posibilidades de que no todos queden conformes", señaló Vodanovic.

"Probablemente, las buenas negociaciones son así, donde todos quedan un poquito enojados, un poquito disconformes, pero que finalmente hay un bien mayor, que en este caso es la posibilidad de que nuestros candidatos y candidatas a las alcaldías del país sean quienes terminen representando y conduciendo los municipios", añadió.