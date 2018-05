Nepotismo: Guillier pidió "consistencia" a la derecha

El ex candidato presidencial de la Nueva Mayoría, el senador Alejandro Guillier, hizo un llamado al oficialismo a tener consistencia respecto a la polémica por las acusaciones de nepotismo al interior del Gobierno.

En medio de la controversia, el hijo del ministro del Interior, Andrés Chadwick Costa, dejó su cargo como productor general de la Presidencia, por el que ganaba una remuneración bruta de 5,5 millones de pesos mensuales. A él se sumó su esposa, Josefa Solar Larraín, quien ejercía como asesora digital del Ejecutivo.

Guillier recordó las duras críticas del entonces candidato presidencial de la derecha, que cuestionó duramente la presencia del hermano de la senadora Goic, Pedro Goic, como director del Sence, asegurando que la familia de la ex candidata presidencial de la Falange era "la que tenía más miembros apitutados en la administración pública".

"En las empresas en Chile hay nepotismo, es parte del estilo de la derecha económica, pero eso no puede traspasarse a la derecha política", dijo Guillier.

"Esto no es una cosa personal ni de odiosidad, es de mínima transparencia en una democracia", agregó el parlamentario, quien recordó que "el candidato Sebastián Piñera criticó ácidamente a la senadora (Carolina) Goic porque un hermano de ella trabajaba en el Poder Ejecutivo, (pese a que) ni siquiera tenía dependencia directa; entonces, que la derecha sea consistente", exigió.

Evópoli insiste en proyecto "antinepotismo"

En tanto, también sigue en el tapete el proyecto de ley "antinepotismo" de Evópoli, que atrasó su presentación al Congreso debido al infarto sufrido por el parlamentario de la colectividad Andrés Molina.

El recién electo presidente de la tienda, Hernán Larraín Matte, sostuvo que, pese a las críticas de sus socios de la derecha, desde sectores de RN y la UDI, el partido seguirá adelante con la iniciativa.

"Siempre hay diversidad y, por tanto, va a haber miradas y visiones distintas. Creemos que es importante avanzar en una ley que dé transparencia a las relaciones de parentesco y de contratación en el Estado y esperamos que así como se sumaron parlamentarios de RN, también lo hagan parlamentarios de la UDI cuando conozcan el proyecto", dijo Larraín Matte.

Desbordes pide evitar "caza de brujas"

En tanto, desde RN señalaron que hay que evitar más renuncias, considerando que hay más familiares de autoridades en el Gobierno, porque se hace caso de críticas injustas.

"Voy a transmitir en el Gobierno eso: hay que tener cuidado, porque no hay que permitir que se haga 'caza de brujas', no hay que caer en el juego de la izquierda que lo que busca es que el Gobierno aparezca reconociendo cosas que no existen en este caso", advirtió el presidente de RN, el diputado Mario Desbordes.

"No hay aquí nepotismo, y me preocupa que salga gente buena dándole la razón a críticas que no me parecen fundadas", insistió Desbordes.