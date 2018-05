Denuncian a sacerdotes de Rancagua por presuntas "conductas impropias"

Una nueva denuncia de "conductas impropias" apunta ahora a los presbíteros de la Diócesis de Rancagua, según un reportaje de Canal 13 emitido la noche de este viernes.

En la nota periodística, Elisa Fernández, ex coordinadora de pastoral juvenil denunció que existe una organización dentro de la iglesia de Rancagua llamada "La Familia", que estaría liderada por alguien que se haría llamar "La abuela".

Fernández, según se explica en la nota, participó por 14 años en la Iglesia Católica y durante su paso por ella escuchó sobre "sacerdotes que no se conllevan con su condición de curas".

Entre ellos estaba el párroco de Paredones, Luis Rubio, quien fue increpado por el equipo periodístico de Canal 13, y reconoció haber enviado imágenes semidesnudo a un supuesto menor. Tras la situación, que ocurrió el 12 de mayo, la Conferencia Episcopal comunicó que el presbítero reconoció "comportamiento impropio" ante la diócesis y fue suspendido de sus funciones sacerdotales.

Alejandro Goic: "Nunca recibí una prueba"

Fernández además denuncia que desde hace más de un año y medio que se entrevistó con el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, a quien entregó más antecedentes de párrocos que tendrían comportamientos inapropiados y con quien se reunió al menos cuatro veces.

Consultado en el reportaje, el obispo manifestó que respecto al caso del párroco no hubo una investigación porque "no hubo denuncia formal" y que "no estudié para ser detective, estudié para ser pastor".

"Nunca recibí una prueba concreta", aseguró Goic y aseveró que no se realizó una "acusación formal".