Impuestos Internos: "Estamos convencidos de que en el caso de Jaime Orpis existió delito tributario"

El Servicio se querelló en 2015 contra el ex senador UDI, acusándolo de facilitar 78 boletas ideológicamente falsas a Corpesca.

"Contamos con argumentos que respaldan nuestra tesis", enfatizó la institución, criticando la absolución del imputado frente a este cargo.

Recordó que no ejerció iguales acciones legales contra la ex diputada Isasi "debido a que los antecedentes recopilados no lo justificaban".