Corte Suprema advierte que 400 jueces saldrán del sistema si deben jubilar a los 70 años

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, advirtió que en caso de aprobarse con aplicación inmediata la reducción de edad de jubilación de los jueces a 70 años en la Convención Constitucional, saldrán más de 400 magistrados del sistema.

Esta idea a tomado fuerza en la Convención Constitucional que, además, propone limitar la duración de los cargos de los supremos a un periodo de 12 años sin reelección.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Vivanco señaló que "si se aplican los 70 años de inmediato, salen 400 y tantos jueces de inmediato, es más o menos un tercio. Luego salen unos 60 más en los próximos 5 años".

"Se puede fijar cualquier tiempo del punto de vista de la edad de los jueces, pero lo que hemos pedido es que esas fijaciones de tiempo sean fijaciones que sean graduales y que no signifiquen una salida masiva de jueces porque eso no es un tema de las personas ni es una defensa corporativa, sino que genera una situación muy difícil para el sistema judicial, que es lo que me parece que hay que proteger", añadió la vocera del máximo Tribunal.

"La opinión pública es importante que sepa que los jueces no son funcionarios que pueden estar cambiando de trabajo o de lugares con tanta facilidad", explicó Vivanco: "Los jueces, cuando deciden ser jueces, optan por una forma de vida que tiene una serie de requisitos, exigencias e inhabilidades. En consecuencia, acortar esa opción de vida es un tema complejo porque afecta al sistema de administración de justicia y también afecta a la persona juez que ha tomado esta opción".

¿UN CONSEJO DE JUSTICIA?

Sobre la creación de un Consejo de Justicia propuesta en el órgano constituyente, Vivanco señaló que tienen "opiniones positivas. Nos parece bien que se separe la función jurisdiccional de la función que implique gobierno, temas disciplinarios, administración, etc. Porque creo que eso alivia la carga de los jueces y, por otro lado, siempre es bueno separar funciones".

"Sí se pueden separar funciones, pero creemos que un Consejo de la Justicia tiene que ser integrado mayoritariamente por jueces, que tienen la experiencia y que tienen toda la preparación para poder abocarse a temas que tienen que ver con el poder judicial. Nos gustaría, además, que este consejo fuera presidido por el Presidente de la Corte Suprema para que haya un adecuado link entre un órgano y otro", planteó.

¿EXISTEN PRESOS POLÍTICOS EN CHILE?

Consultada respecto al concepto de "presos políticos", la vocera de la Corte Suprema indicó que "todas las personas que están siendo juzgadas o condenadas en Chile lo han hecho en un proceso que se ha seguido de acuerdo al Estado de Derecho".

"Las partes han hecho valer todos los recursos pertinentes y, en consecuencia, me parece que la calificación de presos políticos no corresponde a una categorización que se haga en Chile, corresponde a la visión que tienen los propios afectados. Lo que a mí me deja tranquila es que esto son procesos que han seguido al amparo de la justicia", agregó.