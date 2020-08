Corte Suprema rechazó solicitud de extradición a EEUU de Carlos Cardoen

La Corte Suprema confirmó la sentencia del ministro Carlos Aránguiz de rechazar la solicitud de extradición del ex fabricante de armas y empresario chileno Carlos Cardoen a Estados Unidos.

La justicia de ese país lo requirió por diversos cargos en relación con exportación ilegal a Irak de circonio -elemento utilizado para fabricar de bombas de racimo- y falsedad documental.

Según el fallo unánime de la Segunda Sala del máximo tribunal, en la especie no se cumplen los requisitos de tipicidad del delito y doble incriminación. Sobre este primer aspecto, el Tratado entre ambos países indica que "la extradición no será procedente cuando la prescripción haya operado con arreglo a la legislación del país requerido, esto es, en conformidad a nuestra legislación", donde los delitos que se le imputan a Cardoen están prescritos.

Los ministros también tomaron en cuenta que la Justicia chilena adoptó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que "'las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo'".

La resolución agrega que la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que entró en vigencia en 2005, tampoco emplaza que se haga "extensiva a situaciones acaecidas con anterioridad a la vigencia de dicho instrumento internacional".

Sobre el requisito de doble incriminación por la exportación de circonio, "a la fecha de los hechos que se investigan carecían de la tipicidad necesaria para ser calificados como delitos en nuestro país, pues la descripción de tal elemento no formaba parte ni de la Ley sobre Control de Armas o Explosivos, ni de su Reglamento o normativa complementaria", así como también se descartan los cargos de conspiración pues el Código Penal los califica como punibles "en los casos en que la ley las pena especialmente".

Por otro lado, la Suprema destaca que los delitos que se le imputan a Cardoen estarían prescritos también si se quisiera sancionarlos bajo una normativa especial, como la Penal Aduanera.

"Cabe señalar que, hasta la recepción de la nota diplomática a su respecto, transcurrieron casi 26 años, sin que se haya demostrado que el proceso seguido en su contra no hubiese estado paralizado por un término de 3 años", agrega el fallo, recordando que el Código Penal señala que "'si se paraliza su prosecución por tres años o se termina sin condenarle, continúa la prescripción como si no se hubiere interrumpido', no siendo relevantes, para tal efecto, las gestiones realizadas para obtener su captura internacional a través de Interpol".