Arraigo nacional y firma mensual para Javiera Blanco: Tribunal rechazó sobreseimiento definitivo

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este martes el sobreseimiento definitivo de la causa por malversación de caudales públicos en contra de la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, que quedó con arraigo nacional y firma mensual.

El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CD) -querellante- para rechazar la petición de los abogados de la ex ministra, entre ellos, que la causa aún no está cerrada debido a que existen diligencias pendientes.

En la audiencia de formalización, que se extendió por ocho horas, la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, expuso hechos sobre Blanco presuntamente ocurridos entre enero del 2007 y marzo del 2010, cuando se desempeñaba como subsecretaria de Carabineros -repartición que ya no existe-, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.

Según la persecutora, se investigan más de 5.000 movimientos bancarios y se cuestionan 42 millones 138 mil pesos que supuestamente recibió Blanco, a través de los gastos reservados de la policía militarizada, entre enero de 2007 y febrero de 2010. Se fijó la lupa en ocho depósitos, en 2006 y 2007, realizados en billetes de 10.000 y 20.000 pesos.

"Concertada con los generales directores José Bernales y Eduardo Gordon, se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de carabineros, en moneda nacional, con pleno conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas, dinero que utilizó para distintos fines personales y que le fue entregado mensualmente a través de sobres contenedores de dinero en efectivo en el lugar donde desempañara sus funciones", detalló la fiscal Chong.

En tanto, la persecutora Patricia Cerda leyó un testimonio del 19 de mayo del 2017 del imputado Fernando Pérez, quien fue jefe del Departamento Primero de Presupuesto y Finanzas de Carabineros (2007-2012), en el que se grafica los hechos que se investigan.

"Lo que sé es que el general director, de quien detenta el uso de los gastos reservados, es a la vez quien decide su distribución. Tanto es así que en el año 2010 Whipple me dijo que mi general Gordon le dijo que le subiera al general subdirector, al general de Finanzas y que eliminara la Subsecretaria de Carabineros", detalla el relato del imputado.

"A su consulta, a la Subsecretaría de Carabineros se le entregaron gastos reservados desde que yo ingresé hasta que asumió la secretaria Carol Bown, momento en que el general Whipple me dice que no se le asignarían gastos reservados porque la subsecretaria era muy nuevita y se podía asustar. Además, venía el cambio de gobierno y no se sabía cómo iban a andar las cosas en ese sentido", añadió Pérez en su testimonio.

El tribunal accedió a las solicitudes de cautelares de la Fiscalía, que pidió firma mensual y arraigo nacional para Blanco, fundamentadas en "el peligro para la seguridad de la sociedad". La defensa, por su parte, solicitaba el sobreseimiento definitivo.

"Esta medida cautelar es de muy baja intensidad comparada con la naturaleza del delito que se investiga en la presente causa... Se dispondrá a oficiar al Departamento de extranjería de la PDI, y una firma de carácter mensual en las dependencias de la comisaría de Carabineros más cercana al domicilio de la imputada", puntualizó el magistrado Darwin Bratti.

Molestia en la defensa

La abogada de Blanco, Paula Vial, reprochó que la formalización "es, por lo bajo, un capricho del Ministerio Público, una obsesión o una persistencia en el error, rayana en la intencionalidad".

Enfatizando que "el delito de malversación no puede configurarse respecto a ella, existe una inaptitud típica que lo hace imposible", criticó que "luego de cinco años de investigación, 1.900 días en que no han logrado encontrar antecedentes que avalen sus imputaciones, (la Fiscalía) decide contra viento y marea comunicar que se lleva a cabo esta investigación".

"En la carpeta investigativa no hay antecedentes que den cuenta de ninguna participación de mi representada, no hay testigos, no hay certificados, no hay documentos que den cuenta de ello; sino testimonios de vida, rumores, documentos no firmados, certificados encontrados en un computador de un condenado acusado en otra causa.", detalló la jurista.

Finalmente, puntualizó que "con todos estos antecedentes, nos parece que no corresponde que se apliquen medidas cautelares al respecto de mi representada, (dado que) resultan completamente excesivas e innecesarias".

En total son seis los formalizados esta jornada, incluyendo los ex generales directores de Carabineros Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018). También iba a ser imputado hoy el ex general director Eduardo Gordon (2008-2011), pero debido a una superposición de causas de su defensa, su audiencia fue reprogramada para el 22 de diciembre.