En El Primer Café de Cooperativa, la panelista y abogada democratacristiana Elisa Walker descartó que exista un "aprovechamiento" político en las críticas al dictamen de la Corte de Apelaciones que absolvió a los acusados por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y descartó su homicidio. La aspirante a la Convención Constitucional planteó, de cara a lo que resolverá en el futuro la Corte Suprema, que para Chile "no puede quedar la duda de si Frei Montalva fue asesinado o no".

