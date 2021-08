Fiscal Claudio Uribe por su renuncia: "No tenemos cómo garantizar investigaciones de calidad"

El abogado Claudio Uribe, histórico ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, expuso en Cooperativa su "frustración" ante la "falta de recursos y sobrecarga de trabajo" en el Ministerio Público, algunos de los factores que lo llevaron a renunciar al Ministerio Público tras 18 años en el organismo persecutor.

En Lo Que Queda del Día, sostuvo que "los fiscales afrontamos una gran asignación de causas, 1.500, 2.000 al año", pese a lo cual "no tenemos prácticamente ningún apoyo para trabajar".

"Tenemos por otro lado a la ciudadanía que nos exige resultados, tenemos que dar cara a la comunidad, a las víctimas (...) y resulta que no tenemos profesionalmente cómo garantizar investigaciones de calidad", aseguró, a lo que se suma, "más encima, que cuando uno está haciendo su trabajo, si por diversas razones lo cuestionan, da lo mismo si los cuestionamientos son justos e injustos, sabe que la Fiscalía Nacional no lo va a defender".

Sobre las dificultades que afrontan en las investigaciones, apuntó que "si el promedio de asignación de causas por fiscal está arriba de las 1.500 al año, la posibilidad incluso de leerlas es menor (...) y controlarlas, llevarlas a buen recaudo, ver qué diligencias faltaron, hacer análisis crítico o tener una relación fluida con las policías, por una cuestión numérica, horas-hombre, es imposible".

Asimismo, apuntó que los persecutores "no tienen control jerárquico sobre las policías; éstas tienen sus propios controles jerárquicos, que generalmente tienen otras prioridades, Carabineros y la PDI están muy preocupadas de lo que mande el Ministerio del Interior".

En este marco, "lo ideal sería tener más fiscales, funcionarios y control más efectivo sobre las policías, que tienen no sé cuántos jefes y ninguno es el fiscal, podría haber mejoras, pero es difícil que haya más recursos", dijo el treces veces presidente nacional de la asociación gremial.

"Por lo menos que los recursos que haya estén destinados a las investigaciones, pero hoy la Fiscalía gasta mucha energía destinando gente a labores meramente administrativas, estadísticas", temas que "son importantes", sin embargo, en comparación, "menos importantes que el giro del negocio, que es la investigación criminal, y hoy los fiscales están investigando prácticamente solos, sin ningún apoyo".

"En parte mi renuncia tiene que ver con la frustración", dijo el ahora ex persecutor.

"EL FISCAL NACIONAL NO SE HA HECHO CARGO, HA SIDO DÉBIL"

Por todo ello, manifestó, "parte importante de mi renuncia tiene que ver con la frustración", considerando que los problemas "se plantearon muchas veces" e incluso -recordó- "la Asociación nace en 2007 denunciando, entre otras cosas, la sobrecarga de trabajo y falta de medios", situación que "se ha venido agudizando en vez de mejorar".

En ese sentido, Uribe criticó al fiscal nacional, Jorge Abbott: "Siento que nunca se ha hecho cargo de esa parte del problema (...) no ha logrado entender que hay un déficit de medios para investigar".

También cuestionó que "la autoridad política nunca ha tomado consciencia de este tema", al mismo tiempo que "la jefatura de la Fiscalía Nacional no ha sido lo suficientemente firme frente a la autoridad política, ha sido débil y no ha sido capaz de golpear la mesa".

Además, si bien "tenemos un sistema de justicia que es mejor que el sistema antiguo", advirtió que "el problema es que es un sistema que está envejeciendo, que se está degradando -como se degrada todo-, donde la Fiscalía requiere mejoras que no se han realizado".

Con todo, "los fiscales siguen trabajando y haciendo lo que pueden", concluyó el jurista.

