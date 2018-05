Fiscal nacional descartó renunciar a su cargo

El fiscal nacional, Jorge Abbott, insistió en que nunca dio instrucciones a los persecutores para cerrar el caso Penta y descartó la posibilidad de renunciar anticipadamente a su cargo al comentar la ofensiva del Frente Amplio que analiza solicitar su destitución.

Abbott afirmó ante la prensa que "quien crea que yo pueda renunciar a un cargo que me he comprometido a servir, simplemente no me conoce. Yo he asumido un compromiso desde el momento en que postulé a ser fiscal nacional y ese compromiso es ejercer el cargo hasta el último día que me corresponda de acuerdo a la ley, hasta el día que cumpla 75 años".

El jefe del Ministerio Público asistió este martes a la comisión especial de Seguridad Ciudadana del Senado para abordar las medidas que está tomando para el cumplimiento de su labor.

Sobre sus reuniones con senadores antes de ser propuesto para el cargo de fiscal nacional, Abbott apuntó que, en su opinión, ha sido honesto en reconocer todas las reuniones que ha tenido y remarcó que en ese tiempo parecía algo normal este tipo de encuentros para éste y otros cargos que requieren confirmación de la Cámara Alta.