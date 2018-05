Mirosevic: Frente Amplio evalúa solicitud de destitución de Jorge Abbott

El diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, integrante de la bancada del Frente Amplio, confirmó en El Diario de Cooperativa que el equipo jurídico del conglomerado "está evaluando" los fundamentos para presentar la solicitud de destitución del fiscal nacional, Jorge Abbott.

El parlamentario calificó como "completamente desafortunadas" las declaraciones del jefe del Ministerio Público, quien sostuvo que los persecutores deben ser diligentes al investigar a políticos, para no alterar los quórum en el Congreso y resguardar así la voluntad popular.

A juicio de Mirosevic, "estas declaraciones en cuenta pública se interpretan, más allá que el fiscal nacional luego haya explicado sus dichos, como un cierto favoritismo o proteccionismo a los parlamentarios sobre persecución de delitos".

"Yo tengo una posición bien crítica de sus declaraciones, no me parece que sean afortunadas, por lo tanto, otros parlamentarios del Frente Amplio, no estoy metido yo en este caso particular, están evaluando la posibilidad de presentar esta solicitud de destitución", añadió el diputado por la Región de Arica y Parinacota.

El legislador explicó que la destitución del fiscal nacional "tiene causales muy precisas y todavía el equipo de abogados que se constituyó está viendo la posibilidad si es que se incurre o no en las causales de destitución, no es tan fácil tampoco sólo por unos dichos, por eso hay un equipo jurídico que lo está evaluando".

Pese a que el Frente Amplio cuenta con 20 diputados, y se necesitan 10 firmas para presentar la solicitud, Mirosevic reveló que "todavía no se recolectan las firmas, está todavía el equipo jurídico y un par de parlamentarios reuniéndose para la redacción del documento y viendo finalmente si es que hay fundamento jurídico, porque finalmente esta es una decisión jurídica, y hay que ser muy serio en cuál va a ser la fundamentación o las causales de la destitución".

El parlamentario acusó que Abbott "intentó utilizar la cuenta pública como para ordenar, para dar casi una instrucción hacia abajo. Claramente es un mal momento para hacerlo, pero a mí, viendo los casos que se están resolviendo ahora último, con respecto a los que tenían que ver con boletas o facturas ideológicamente falsas o delitos tributarios, no había que tener mucha expectativa, porque las penas son bastante bajas".

Para concluir, el diputado Mirosevic comentó que en los casos de Pablo Wagner y Pablo Longueira, formalizados en los casos Penta y Corpesca, respectivamente, "es bastante impresentable las salidas que se están buscando".