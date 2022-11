Senador Bianchi afirmó que rechazará a José Morales para el cargo de fiscal nacional

El senador Karim Bianchi (independiente) aseguró que el candidato para ser el nuevo fiscal nacional José Morales, quien fue propuesto por el Presidente Gabriel Boric dentro de la quinta elegida por la Corte Suprema, "no era la mejor persona" para el cargo y que va a rechazarlo.

La Sala del Senado tratará la nominación este miércoles, oportunidad en la que necesita 33 votos para ser confirmado en el cargo. En la previa, el senador Bianchi declaró en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado que "yo voy a rechazarlo, creo que no era la mejor persona".

"Creo que la Fiscalía más que nunca -prosiguió- en la persecución del delito debe tener personas que tengan no solamente las mayores capacidades -que puede tenerlas- sino que una conducta para atrás que haga pensar que aquí no se está beneficiando (a ciertos intereses)".

Además, sostuvo que le molesta el "interés particular de ciertos partidos políticos que incluso dicen 'mira, ni siquiera viaje nadie el día que se vote esto'. Aquí no quiero una persona que garantice impunidad para ciertos delitos que se pueden dar en política y que tengan que ver con dinero".

El parlamentario por la Región de Magallanes expresó que "el historial" del actual fiscal jefe de Santiago Norte "no me da las garantías; primero de impulsar lo que el país necesita ni tampoco tener la capacidad de enfrentarse a los poderosos".

CRÍTICO DE LAS NEGOCIACIONES EN EL PARLAMENTO

En casos de votación de cargos en el Senado, donde suelen marcarse las diferencias entre sectores políticos, Bianchi afirmó que se siente "incómodo" por las negociaciones entre partidos, por lo que ha optado por "restarme de estas nominaciones. Acá lo que pasa es que me siento al medio, como un jamón de sándwich, entre la izquierda y la derecha".

"Eso me molesta mucho, entonces prefiero abstenerme de esas cosas, salvo que vea a una persona que tenga muchos méritos y la apoyo. Independiente de su condición política", añadió el también exdiputado.

Sobre ser considerado como independiente, acotó que "no soy una pieza de ajedrez que puede estar moviendo un sector u otro. En eso me siento en absoluta libertad. Me cuesta mucho entender esa disciplina de votaciones por bancada. Nunca voy a entender eso y por eso nunca voy a participar de determinado grupo político, donde uno termina votando por lo que vota un lote, un partido, una bancada, un sector".