La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, comentó en El Primer Café el discurso que dio Gabriel Boric en el marco del 18-O, que generó cierta crítica de la oposición por su mención a los "abusos sexuales" cometidos por funcionarios de Carabineros durante el estallido. Según la timonel, "hubiese sido preferible haber hablado de los casos que están hoy día sujetos a condena" y no genéricamente de las acusaciones, ya que, según los datos del INDH, no existen a la fecha condenas por delitos sexuales que involucren a policías. Aun así, Piergentili enfatizó que "el Presidente no podía evadir la cantidad de denuncias que existen acerca de este tema, porque, en el fondo, lo que él hace es un reconocimiento y (dar) una credibilidad a quienes denunciaron, a las potenciales víctimas". En resumen, "yo lo leería desde esa perspectiva, y no de la perspectiva del Presidente arrogándose (supuestamente) para sí la detentación de la Justicia".

