El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), descartó la posibilidad de que Donald Trump y Xi Jinping firmen la paz y pongan fin a la guerra comercial en Chile, como se esperaba que ocurriera en la Cumbre APEC programada para realizarse en nuestro país en noviembre.

Hace una semana, el Presidente Sebastián Piñera había manifestado que "sería maravilloso" que ello ocurriera en Chile, y el propio Trump confirmó su intención de que ello ocurriera.

"Yo no me imagino al presidente Trump con el presidente Xi Jinping firmando el acuerdo, terminando la guerra comercial con la Cordillera de los Andes de fondo", dijo Alessandri a Cooperativa.

Con las gigantescas protestas sociales de los últimos días, "eso claramente se aleja. Posiblemente va a ser, ahora, una reunión de cancilleres", afirmó.

El jefe comunal confirmó que durante el viernes y el sábado estuvieron en Chile representantes de los servicios secretos de dichas potencias: "¿Usted le aconsejaría a su presidente a venir, con la situación que les tocó ver? Esto es sentido común, a mí me parece que no. En la situación actual, no. Yo creo que hoy día no están las condiciones", dijo.

