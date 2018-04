Arica: Taxi buses y colectivos protestaron por proyectos no cumplidos

Conductores de taxi buses y colectivos realizaron barricadas en calle Néspolo de Arica, en protesta por el no cumplimiento del compromiso por parte del Serviu y Aguas del Altiplano de reponer la totalidad del sector que presenta numerosos hoyos que han generado molestia en conductores y daños en sus vehículos.

El lugar ha sido un dolor de cabeza para conductores por la constante aparición de eventos que hacen imposible el tránsito por el lugar, esto debido a la salinidad de los terrenos en los que están levantadas las poblaciones del sector, que además presentan severos daños en las casas del lugar por el mismo problema.

El presidente de la Asociación de taxis colectivos de Arica, Tomás Abaroa señaló a Cooperativa que en la administración anterior les informaron que "los proyectos para pavimentar calles Néspolo y Tucapel, dado las condiciones en las que están, nunca se pudieron concretar debido a que estaban a la espera de que Aguas del Altiplano hiciera el recambio de la red domiciliaria y de alcantarillado", esto para evitar nuevas fugas.

"Según Aguas del Altiplano, ellos no tienen ítem ni presupuesto para hacer el recambio total de la red domiciliaria ni del alcantarillado. Entonces la pregunta es, si ellos son una empresa privada que tiene la obligación de realizar el recambio de una red que tiene 30 años de existencia, ¿por qué la autoridad no pone observaciones o no exige?", enfatizó Abaroa.

Las líneas de transporte mayor que participaron del cierre de las calles fueron la 15, la 12. También se sumaron las líneas 5, 12 y 15 de colectivos. Los dirigentes evaluarán una radicalización del movimiento.