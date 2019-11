La ex diputada Claudia Nogueira (UDI) acusó en El Primer Café que, en el marco de las manifestaciones sociales, "se ha establecido una lógica de que las fuerzas de orden son el enemigo". La ex parlamentaria advirtió que "hay un grado de complacencia de muchos que no han tenido la fuerza de condenar la violencia y hacer un llamado a deponer estas marchas, en que hemos sufrido un mazazo enorme".

