Concejal RN fue detenido por receptación en el marco de saqueo en La Calera

La Policía de Investigaciones detuvo Karim Chahuán (RN), concejal de La Calera, acusado de receptación de especies en el marco de un saqueo ocurrido el 29 de octubre pasado en una tienda comercial del Mall Open Plaza.

Según fuentes cercanas a Chahuán, al ser detenido habría asegurado que sólamente revisó el funcionamiento de equipos electrónicos, desconociendo que éstos eran robados.

Karim Chahuán fue detenido por la PDI por el delito de receptación y pasará a control de detención y formalización en el Tribunal de Garantía de La Calera.

El caso es liderado por el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos Felipe González.

El concejal es hijo del ex alcalde de la comuna y actual CORE, Roberto Chahuán, además de pariente del senador de RN Francisco Chahuán.

RN pide suspender su militancia

Mediante un comunicado, el secretario general de RN Felipe Cisternas, indicó que el partido condena cualquier hecho que configure un delito y afirmó que la directiva "ya entregó los antecedentes al Tribunal Supremo de la colectividad, solicitando la suspensión inmediata de la militancia mientras dure el proceso de investigación".

Antes, el senador Francisco Chahuan, también a través de un comunicado de prensa, manifestó que los hechos por los que es acusado Karim Chahuán son graves, por lo que "se pedirá la suspensión inmediata de la militancia del partido para el concejal, a la espera que la proceso judicial determine su responsabilidad en los hechos que se le imputan".

"De ser así, todos los antecedentes serán pasados al Tribunal Supremo del partido y en caso de ser condenado, se determine la expulsión inmediata de la colectividad", agregó Chahuán, quien es presidente regional RN.

"Aquí hay que ser inflexibles, no hay impunidad para nadie, no importando el cargo o función que desempeñe, porque nadie está por sobre la Ley", remarcó el senador.

En ese sentido, emplazó después que, "del mismo modo, espero que el gobierno regional se querelle, no hay impunidad para nadie, no importa el cargo que ostente ni la función que desempeñe. Acá tenemos que mostrar que no hay nadie por sobre la ley".