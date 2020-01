"Demócratas por la constituyente" piden "esfuerzo común" del Gobierno y oposición para superar la crisis y la violencia

Un grupo de ciudadanos y figuras de la política, entre ellas ex ministros y parlamentarios vinculados a la DC, el PS y el PPD, llamaron al Gobierno, la oposición y a la ciudadanía a trabajar en conjunto para "superar la crisis y la violencia que inquieta a la gran mayoría de Chile".

"En dictadura luchamos para recuperar la democracia, hoy debemos defenderla. Protegerla de la violencia irracional o premeditada de sus enemigos, de quienes la promueven y también de aquellos que la confunden con la legítima protesta social, que se expresó con la masiva y pacífica marcha del 25 de octubre", dijeron los firmantes de un documento reunidos bajo el rótulo "demócratas por la constituyente y contra la violencia".

Según los autores del texto, "las groseras funas, las intimidaciones verbales y físicas, las redes a veces usadas como resumidero de odios y mentiras, la prosecución de destrozos, saqueos, quemas de iglesias, los ataques a comisarías y edificios públicos, y los últimos e intolerables episodios de tomas y agresiones en el marco del desarrollo de la PSU, dan cuenta de una voluntad calculada o ciegamente impulsiva que pretende profundizar o mantener la crisis que afecta a millones de chilenos y chilenas que desean seguir estudiando, trabajando y realizando sus vidas en un país democrático e institucionalmente seguro".

En esa línea, los firmantes, que se identifican como "independientes progresistas y exponentes políticos del centro y de la izquierda democrática", piden este esfuerzo conjunto para "superar la crisis y la violencia que inquieta a la gran mayoría de Chile, evitando errores voluntaristas y mostrando moderación, cada uno en su propio rol institucional. Porque de la violencia y destrucción no emergerá la solución a las

justas demandas del pueblo chileno y la nueva Constitución que harán un Chile mejor".

Entre los 102 firmantes destacan las ex ministras Mariana Aylwin (izq.) y Soledad Alvear, quienes dejaron la DC para formar Comunidad en Movimiento y Progresismo con Progreso, respectivamente. (Foto: ATON)

De igual forma, deslizaron una crítica al Ejecutivo que "no ha sido incapaz de proponer soluciones y crear condiciones de credibilidad y solvencia política para responder a las demandas ciudadanas y a la imperiosa necesidad de retomar el marco de seguridad y tranquilidad".

"Los demócratas somos mayoría y es hora de unirnos sin indolencia ni titubeos en torno al valor de la democracia, de oponer la fuerza de ese ideal frente a la amenaza de la violencia y devastación que son una clara amenaza a la democracia. Deberemos dialogar y juntos construir las formas e instrumentos de la unidad democrática, dejando de lado las diferencias que en este momento son vanas e insustanciales", señalaron los firmantes.

En se sentido, apuntaron a realizar "una ofensiva política hacia los movimientos y fuerzas políticas que con arrogancia se autoerigen en representantes de la soberanía popular, que desprecian la política y el orden ciudadano".

"Ellos no creen en la democracia, en la paz y en la convivencia civil, sólo les mueve el

ímpetu de demolición de las instituciones republicanas y de aniquilación a los 'enemigos' irreflexivamente creados por ellos mismos", sostuvieron.

Entre los 102 firmantes se encuentran las ex ministras e históricas militantes DC, Soledad Alvear y Mariana Aylwin; el ex presidente del Metro Clemente Pérez - conocido en los últimos meses por decir que las protestas estudiantiles no habían "prendido"; el otrora senador y militante socialista Fulvio Rossi; el ex timonel DC Ignacio Walker; el ex ministro Sergio Bitar (PPD), el ex ministro de Justicia Isidro Solís (PRSD) y los senadores José Miguel Insulza (PS) y Felipe Harboe (PPD),

