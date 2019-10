El pasado miércoles 16 de octubre, el abogado Clemente Pérez, ex presidente del Directorio de Metro dijo en el canal 24 Horas que las evasiones al tren metropolitano no tenían futuro. "Cabros, esto no prendió. No se han ganado el apoyo de la población. Ni siquiera en Twitter", dijo Pérez, quien este viernes compartió una foto de su hija burlándose de su mala proyección.

LEER ARTICULO COMPLETO