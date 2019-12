En conversación con Cooperativa en Ruta, Felipe Ulloa, ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en infraestructura y desarrollo, valoró positivamente el proyecto que anunció el martes el Ministerio de Obras Públicas para condonar el 80 por ciento de las deudas de los usuarios del TAG. No obstante, enfatizó que urge discutir "cuál va a ser la relación futura del Estado con los concesionarios". "Los precios tienen que ir a la baja. No puede ser que tengamos las carreteras más caras del mundo", señaló el geógrafo de la Universidad de Chile.

