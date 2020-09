Líder de camioneros: El Gobierno no ha cumplido con la solución que queremos

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), Sergio Pérez, que encabeza la paralización de los camioneros, cuestionó que las propuestas del Gobierno no resuelven el problema que los afecta y aseguró que impulsar leyes con penas más duras "no valen" si no se encuentran a los autores de los ataques incendiarios.

"Vamos en el petitorio, protocolo número seis; cada vez que mandamos uno el Gobierno responde y no ha cumplido con la solución que queremos, que es tan sencilla como que se nos permita trabajar con seguridad, ese es el fondo del tema", sostuvo el dirigente en El Diario de Cooperativa.

No obstante, evitó coincidir con el líder de FedeSur, José Villagrán, quien tachó como "migajas" la última propuesta de La Moneda, que fue rechazada: "Hay dirigentes, hay gente que habla cosas", se refiró escuetamente Pérez.

El líder de la CNTC explicó que consideran insuficientes los planteamientos del Ejecutivo, que van desde compromisos de ayudas y reparaciones económicas a víctimas, ingresar o actualizar la suma urgencia a 12 proyectos en el Congreso -los camioneros pedían tramitar 13-, entre las cuales está la Ley Juan Barrios, proyecto que presentó hace poco más de dos semanas el Presidente Sebastián Piñera, que propone hasta presidio perpetuo por quema de camiones.

"El tema de fondo es que (...) no se resuelve el problema de la muerte de Juan Barrios, no se resuelve el baleo a la niña de 9 años, hija de camioneros. Queremos medidas concretas; hemos hecho el máximo esfuerzo y agradecemos al Gobierno al esfuerzo; pero de qué vale la Ley Juan Barrios, si nos han quemado 1.300 equipos entre forestales y los nuestros, y todavía no hemos encontrado a ninguno (de los autores)", dijo Pérez.

"Lo que ocurre -planteó- en Chile es que no los encontramos. Entonces, ¿no se necesitará, por ejemplo, una ley que permita tener un servicio de Inteligencia apropiado para infiltrar (agentes)?", frente a lo cual exhortó: "Les pido a los parlamentarios que nos ocupemos de los temas graves que tiene Chile por la delincuencia mayor".

Las distintas ramas de la CNTC se reunieron anoche y entregaron otra contrapropuesta. "Ayer enviamos, mediante la Intendencia de La Araucanía, el protocolo número seis, y esperamos que nos llame el ministro del Interior o el Presidente. Estamos optimistas", dijo.

¿Ley de Seguridad del Estado contra ellos? "Las leyes son para aplicarlas"

Pérez restó importancia a la posibilidad de que el Gobierno les aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado debido a indicios de desabastecimiento y bloqueo de carreteras por la paralización de los camioneros en distintas rutas.

"No importa eso, estamos en democracia y las leyes son para aplicarlas. Si nos la aplican, tendrá que ser así", respondió el líder gremial, a la vez que se desmarcó: "No somos responsables del desabastecimiento: son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; queremos que se pongan de acuerdo para que lleven la carga, que somos nosotros, a buen fin".

En tanto, no quiso comentar algunos videos que han sido viralizado en redes sociales donde se ve a un grupo de camioneros, paralizados en una carretera, bailando de noche junto a un par de mujeres vestidas con poca ropa: "Conversemos los temas centrales".