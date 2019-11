Ministro de Economía: El Estado no es buen pagador y eso no puede ser

El ministro de Economía, Lucas Palacios, afirmó que "el Estado no se puede estar financiando con pequeñas y medianas empresas" al comentar en Lo Que Queda del Día la situación de las más de seis mil Pymes afectadas por saqueos, destrozos e incendios derivados de las masivas protestas contra el Gobierno.

Al respecto, el secretario de Estado apuntó que "le hemos pedido a las grandes empresas (supermercados, retail, etcétera) para que adelanten y le paguen, en este caso sin ley, porque aún no está aprobada, pero por voluntad que les paguen y hemos tenido una muy buena respuesta y eso les da un alivio porque les ayuda a financiar su capital de trabajo".

Palacios también reveló que "vamos a favorecer la contratación, la compra de bienes y servicios de Pymes, eso ya lo hemos conversado con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Los dos asumimos hace una semana y ese mismo día convenimos poder generar este cambio, esta instrucción".

El ministro añadió que "el Estado no es buen pagador, es de los malos pagadores, y eso no pude ser, porque muchas veces afecta. El Estado no se puede estar financiando con pequeñas y medianas empresas, así que eso también es algo que estamos trabajando, adicional a los otros siete ejes que estamos trabajando".

Sobre las denuncias de que algunos bancos están reteniendo por 48 horas los cheques antes de pagarlos, Palacios remarcó que "no hay ninguna justificación, solamente podrían dar alguna justificación que no va a estar exenta de multa, que puede ser por motivos de software o de esa naturaleza, pero con el Sernac estamos abordando esa materia, porque hemos recibido denuncias al respecto".