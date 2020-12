Ministro Monckeberg y proyecto de indultos: "La democracia no conversa con la violencia"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, reafirmó el rechazo del Gobierno al proyecto que impulsan senadores de oposición para indultar a las personas que llevan más de un año en prisión preventiva por delitos cometidos durante las protestas de fines del 2019.

A pesar de que al parecer esta iniciativa no ha generado los apoyos suficientes en la Cámara Alta, el secretario de Estado manifestó en El Diario de Cooperativa que "para nosotros es sumamente importante marcar los puntos y la claridad en esta materia", señal que dio el Presidente Piñera al adelantar un eventual veto.

"No nos parece un buen proyecto, no nos parece que va en el camino adecuado. La democracia no conversa con la violencia, y lo que hubo en ese minuto fue mucha violencia: hubo delitos, como también hubo mucha presencia de personas que pacíficamente se manifestaron", planteó.

Por lo tanto, reiteró que "no nos parece adecuado un proyecto de esta envergadura, y así como los parlamentarios presentan su proyecto -que es legítimo, está dentro de sus facultades-, para nosotros también es importante señalar lo que creemos de este proyecto, y hasta dónde llegamos y hasta qué consecuencias tomaríamos si es que efectivamente avanzase".

Monckeberg insistió en la importancia de haber anticipado un veto a la iniciativa: "es bueno que se ponga sobre la mesa, que forme parte del debate, más allá de que algunos digan que sí, que no, que fue a destiempo o que no, para qué".

"Creo que es importante que el Gobierno diga: 'esto pensamos, no nos parece adecuado, no es lo correcto', e inmediatamente entender que un proyecto así, a nuestro juicio, no debería prosperar", remarcó.