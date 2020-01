Este viernes se confirmó la muerte Ariel Moreno, el joven de 24 años que permanecía en estado crítico tras recibir un impacto de proyectil en la cabeza la madrugada del jueves, durante manifestaciones en la comuna de Padre Hurtado, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en las afueras de la Subcomisaría de Carabineros de esa comuna, en el marco de una manifestación tras la muerte de un hincha de Colo Colo, que fue atropellado por un camión policial la noche del martes en el exterior del Estado Monumental.

Producto del impacto del proyectil, Moreno había sido trasladado hasta la Unidad de Pacientes Críticos de la ex Posta Central, donde decidieron no extraer el elemento que se alojó en su cabeza para evitar un daño mayor. No obstante ello, el equipo médico señaló que el proyectil tiene componentes metálicos.

Durante la tarde de este viernes ya se había confirmado la muerte encefálica del joven, y ahora último su deceso.