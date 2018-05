Organizaciones se tomaron dependencias del INDH en Valdivia

Diversas organizaciones se tomaron las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en la comuna de Valdivia, para manifestarse en contra de la designación de Paulina Maturana como directora regional del organismo.

Los manifestantes reclaman que no se les consultó por la nominación de Maturana, a quien cuestionan por declarar a favor del ex diputado DC Ricardo Rincón, en el juicio que el ex parlamentario enfrentó tras ser acusado de violencia intrafamiliar.

Durante la mañana de este viernes se reunieron con la consejera nacional del INDH Debbie Guerra para solicitarle que puedan ser escuchados.

Pese a que Carabineros llegó al exterior de las oficinas, los manifestantes se comprometieron a desalojar el edificio.