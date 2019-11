El ex intendente metropolitano Claudio Orrego (DC) cuestionó la actuación de Carabineros ante las manifestaciones que se viven en el país, en el marco de la crisis social, y planteó la necesidad de modernizar las policías y reformar sus protocolos. "La presencia de Carabineros no disuade, pero no puede ser que el paso siguiente sea sólo gases y perdigones", reprochó en El Primer Café. Eso sí, sostuvo que "no hay que meter en el mismo saco" a todos los uniformados y generalizar por los abusos de algunos.

