Protesta nacional: Casi un centenar de personas fue detenida durante manifestación en Santiago

Al menos 92 personas fueron detenidas en el marco de la "Protesta nacional" contra la gestión del Gobierno, manifestaciones convocadas por la CUT para este jueves.

Entre este saldo, se cuentan 62 hombres, 15 mujeres y 15 menores de edad detenidos tras las movilizaciones en distintos puntos de la capital, como La Granja, La Florida, Cerro Navia, Independencia y Quilicura, al igual que Santiago Centro, donde un grupo intentó marchar hacia La Moneda.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que se registraron 14 puntos en la Región Metropolitana "donde se hicieron manifestaciones entre anoche y la madrugada de hoy día, algunas de ellas para interrumpir el tránsito".

El secretario de Estado declaró además la "más total y absoluta condena a quienes no saben utilizar los mecanismos de la democracia, sino que solo buscan generar daño y violencia".

Entre los detenidos previo a la protesta en la Alameda, hubo algunas personas que además de llevar pasamontañas y overoles blancos portaban líquido acelerante, de acuerdo a Chadwick.

Dirigentes critican actuar policial

Fuerzas Especiales reprimió al grupo que marchaba rumbo a La Moneda sin autorización de la Intendencia, incidentes que interrumpieron el tránsito en la Alameda cerca de las 13:00 horas.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, manifestó su molestia con la "actitud" de Carabineros, pues "son trabajadores a los que los han obligado a venir a reprimir trabajadores".

La dirigenta aseguró que "no queremos violencia, pero tampoco queremos que se siga imponiendo una agenda contra nuestros derechos", aludiendo a la postura del Ejecutivo ante el proyecto de reducción de jornada laboral impulsado por el Partido Comunista.

"Lo hemos dicho: no puede ser que un Gobierno no quiera respetar al Parlamento y diga: "a mí no me gusta un proyecto de ley, yo lo veto, lo llevo al Tribunal Constitucional", insistió.

El vocero de No + AFP, Luis Mesina, sostuvo que el actuar policial representa "un fracaso absoluto del Gobierno, que ha sido incapaz de responder a la legítima demanda de los movimientos sociales".

"Ha desatado como respuesta la represión, que es lo único que sabe hacer Piñera, recordando los peores tiempos de la dictadura", sentenció.