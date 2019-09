"40 Horas": Sonrisas de Karla Rubilar con el "bando equivocado" indignan a la derecha

"En las últimas horas, los teléfonos de La Moneda no han parado de recibir reclamos de parlamentarios de Chile Vamos en contra de la intendenta Karia Rubilar (ex RN)".

Con estas palabras refiere el diario La Segunda la indignación que causó, desde ayer, la publicación de una fotografía de la autoridad metropolitana con las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, principales impulsoras del proyecto que rebaja la jornada laboral de 4 a 40 horas semanales.

Las legisladoras llegaron ayer a la Intendencia junto a dirigentes de la CUT para solicitar autorización para realizar un "festival por las 40 horas", el 15 de septiembre, en Plaza Italia.

Agradecida de la buena disposición de la Intendenta @KarlaEnAccion para q realicemos el Festival Familiar por las #40Horas 🤗

Comprometimos el cumplimiento de todos los requisitos para tener un domingo lleno de música...Reserven el 15 de septiembre!!🎉🎉@KarolCariola @Cutchile pic.twitter.com/MnoaNm3TYO — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 4 de septiembre de 2019

Tras la cita, junto con publicar la foto de todos los actores sonrientes, Vallejo recordó que Rubilar "cuando era parlamentaria estaba a favor de la admisibilidad del proyecto de 40 horas"; cuestión que también recordó esta semana el ex timonel PS Osvaldo Andrade.

La Segunda afirma que "lo ocurrido indignó a los legisladores oficialistas, especialmente de la Comisión de Trabajo", pues consideran que "la reunión de Rubilar complicó más el escenario del Gobierno, que ha defendido una postura impopular, como es plantear que la génesis de la iniciativa transgrede la Constitución".

"Inaceptable"

Para Ena von Baer, jefa de los senadores de la UDI, "es inaceptable que la representante del Presidente Piñera en la Región Metropolitana se saque fotos con las impulsoras de las 40 horas mientras su jefe (Piñera) declaró su rechazo al proyecto".

"Su interés electoral es más fuerte que su lealtad con el Presidente", agregó Von Baer, apuntando a las elecciones de gobernadores regionales que se realizarán el próximo año.

El diputado Patricio Melero coincidió en que "es una señal política desconcertante que, después de los ataques del PC al ministro del Trabajo y al Gobierno, la intendenta no dimensione el efecto negativo que produce".

"Hemos representado al Gobierno la gravedad de lo ocurrido y ella debe explicar cuál es la verdadera posición que tiene frente a esta reforma", remarcó el ex timonel.

El diputado Ramón Barros (UDI) pidió "de todos los actores del gobierno un mínimo de coherencia (...) Si no, quiere decir que está en un bando equivocado".

"Éste es un tema al que es súper impopular oponerse, y lo hacemos en virtud de la convicción de que es un mal proyecto para Chile... Provoca dolor que cuando uno juega en una cancha que es difícil, ella juegue al revés", indicó Barros.

"Publicidad innecesaria por un populismo"

El diputado RN Francisco Eguiguren contó al diario que se contactó con los ministros Cecilia Pérez y Andrés Chadwick y le envió "un mensaje al propio Presidente", manifestando que no entiende "la actitud de una intendenta que se declara piñerista", relató (RN).

"En una causa en que hemos estado con fuerza todos, ella genera una publicidad innecesaria a las diputadas PC. Ella fue designada por el Presidente y después de que su jefe ha tenido una postura clarísima, las recibe, cuando podría haber hecho esto a través de la oficina de partes. Es una deslealtad grave. Molesta cuando por un populismo se sale en una foto haciendo un daño enorme", agregó Eguiguren.

Para el también RN Alejandro Santana, en este tema "no hay espacio para la ingenuidad", y "no hubo el cuidado que corresponde frente la estrategia del PC de levantar un proyecto inconstitucional a cualquier costo".

Rubilar: "Se interpretó como un apoyo al PC, cuando apoyo el proyecto del Presidente"

Consultada por La Segunda, la intendenta explicó que el trámite no podía realizarse en la oficina de partes porque no era el ingreso de una solicitud, sino "una reunión para exigir que se cumpliera un estándar mayor".

"(El festival) no tenía estándar de acto político, sino de evento masivo, porque finalmente es un recital. Eso no se entendió en el contexto de la foto y el tuit de la diputada Vallejo; se interpretó como un apoyo al proyecto y no como el cumplimiento de mis funciones como intendenta", reconoció Rubilar.

"Siempre me saco una foto protocolar después de cada reunión. No imaginé que se iba a utilizar para tratar de transmitir que apoyo el proyecto de las diputadas PC, cuando sin duda apoyo el proyecto del Presidente. No lo esperé, no es lo que yo hago en vida política, no actúo así (...) Yo siempre juego en equipo y cuando fui diputada me tocó muchas veces defender proyectos impopulares, porque uno tiene que actuar por convicción", remarcó.

Consultada por su votación pasada, que es recordada desde la oposición, explica: "Yo voté a favor de la admisibilidad del proyecto cuando era parlamentaria", pero en otro contexto: "En ese momento se rebajaban las horas laborales de los privados y eso no irroga gasto (fiscal). Ahora entiendo (que la moción) busca también rebajar las horas del sistema público y ahí es inconstitucional. Sólo el Presidente puede presentar un proyecto así", sentenció.

Respaldos

Ante la controversia, salió en defensa de la Intendenta la otra protagonista del conflicto: Camila Vallejo, quien en Twitter criticó el "aprovechamiento político de quienes desde el oficialismo buscan golpear a la Intendenta".

Lamentamos el aprovechamiento político de quienes desde el oficialismo buscan golpear a la Intendenta @KarlaEnAccion por hacer su trabajo. Ella es la que da los permisos y vela porque se cumplan los requisitos técnicos de un evento de tal magnitud. pic.twitter.com/2GyrELPvOd — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 5 de septiembre de 2019

En tanto, el presidente de RN, Mario Desbordes, calificó la polémica como "artificial y burda".

"La intendenta está haciendo su trabajo y tiene que recibir a las autoridades que le piden audiencias (..). No sé si (los diputados) pretenden escalar la guerra con la oposición, donde solo gana la oposición (...) Dañar a la intendenta por los diarios es hacerle el juego a la izquierda", sentenció Desbordes.

Empresarios ofrecen "propuestas y no protestas"

Dentro de este mismo tema de las 40 horas, durante esta jornada se reunieron en la Casa Central de la Universidad Católica empresarios, gremios como la Cámara de Comercio, la Asociación de Emprendedores, la CPC y Conapyme, que Presentaron un diagnóstico al economista David Bravo, quien elaborará un informe sobre la iniciativa legal.

El presidente de la CPC, Alfonso Swett, resaltó la necesidad de "poner realismo, una mirada sistémica y profunda"; más aún después de que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtiera sobre las implicancias de rebajar la jornada laboral en el actual contexto económico.

"Lo que estamos haciendo hoy es entregando 11 propuestas y ninguna protesta. Básicamente, uno de los acuerdos es decir 'escúchennos', nosotros vamos a aportar de aquí a dos semanas con una mirada sistémica, con una mirada profunda, con estudios, que son los que han estado ausentes, aquí lo que ha estado ausente es el diálogo y los estudios", dijo Swett.

La diputada Karol Cariola defendió, por su parte, que "el debate de las 40 horas es hoy la demanda ciudadana, y para las pequeñas y medianas empresas, lo vamos a aplicar con gradualidad. Por eso hicimos una indicación".