El ministro Jaime Mañalich dio, en Lo Que Queda del Día, su versión respecto a lo sucedido este jueves en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se produjo un impasse entre el oficialismo y la oposición respecto al proyecto de seguro catastrófico, incluido dentro de la "agenda social" del Gobierno para enfrentar la crisis. "Me pareció completamente improcedente que la misma Comisión que durante tres meses estuvo discutiendo la idea de legislar este beneficio, diga ahora: 'No queremos votar, no queremos legislar porque tenemos que revisar todos estos proyectos a la luz de lo que ha ocurrido este fin de semana o desde el 18 de octubre'", señaló Mañalich.

