El famoso filósofo esloveno Slavoj Žižek envió un caluroso mensaje de apoyo a quienes están protestando por estos días en nuestro país. "Es muy importante lo que está pasando en Chile. Ustedes no están solos (...) Estamos aproximándonos a un nuevo punto de explosión popular. No es cierto que la revolución, los cambios radicales, ya no son posibles. Esto cambios vienen en lugares como Hong Kong o Chile, donde parece que los conservadores, los dictadores, hicieron su trabajo y que la economía está en orden... ¡No! No está en orden; incluso los paraísos de consumo están en problemas ahora", declamó el pensador, según él mismo confesó, enfermo y desde su cama.

