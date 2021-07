Ubilla y Guevara descartan haber incidido en decisiones operativas de Carabineros durante el estallido

El delegado presidencial metropolitano, Felipe Guevara, y el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla declararon ante Fiscalía por su presunta participación en delitos de violación a los derechos humanos durante el estallido social.

Según consignó La Tercera la fiscal de Valparaíso a cargo de la investigación, Claudia Perivancich, está interrogando a varias autoridades políticas, entre ellas, el Presidente Sebastián Piñera, quien declaró en calidad de querellado asegurando que "el respeto irrestricto a DD.HH. ha sido una constante en mi vida".

Rodrigo Ubilla declaró en calidad de testigo y enfatizó que "el Gobierno no impartió ninguna instrucción general en orden a intervenir o no en manifestaciones espontáneas que no hubieran cumplido la comunicación previa que exige el Decreto Supremo, pues no corresponde hacerlo, porque Carabineros cuenta con una normativa que determina cómo actuar".

Esta misma tesis fue compartida por Piñera, quien en su declaración ante el Ministerio Público -conocida en las últimas horas- indicó que "el despliegue de las fuerzas de orden correspondía a las policías y no al Gobierno".

Consultado sobre su participación en el diseño de estrategias de control policial durante el estallido, el ex subsecretario aseguró que no intervino en "estrategias de control policial y en nada operativo"

"Tampoco observé en los ministros de Interior con los que trabajé una intervención en ese sentido. Por dos razones: por normativa no nos corresponde hacerlo como Ministerio del Interior y no tenemos la competencia para ello", aseveró.

"DE MI PARTE NO EXISTIÓ NINGUNA INDICACIÓN"

En tanto, Felipe Guevara declaró en calidad de imputado, por su eventual participación en delitos de lesa humanidad durante la crisis social, cuando cumplía el rol de intentente de la Región Metropolitana.

Según La Tercera, la autoridad regional indicó que "en estos casos, Carabineros actuaba en el control de esta convocatoria de acuerdo a sus facultades".

"De mi parte no existió ninguna indicación o sugerencia a Carabineros para actuar de una determinada manera", indicó el actual delegado presidencial: "Tampoco recibí ninguna llamada de Carabineros frente a una marcha convocada de esta forma (a través de redes sociales), consultando mi parecer sobre permitirla o interrumpirla".