El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco (Ciudadanos) conversó con Lo que Queda del Día, desde Londres, sobre las consecuencias económicas de la crisis social, y advirtió que "serán grandes, potentes, fuertes y muy lamentables". El decano de la London School of Economics apuntó también que "es muy difícil entender el estallido social y los hechos de violencia sin considerar la situación de los 'nini', los jóvenes que no estudian ni trabajan".

LEER ARTICULO COMPLETO