Piñera encabezará mesa nacional sobre escasez hídrica que tendrá de invitados a ex Presidentes

El Gobierno anunció la conformación de una mesa nacional sobre escasez hídrica, la que será encabezada por el Presidente Sebastián Piñera y a la que serán invitados los ex Mandatarios de la República.

Tras una reunión encabezada este martes en La Moneda por el vicepresidente Andrés Chadwick con los intendentes de las regiones declaradas en emergencia agrícola se comunicó que también se conformarán mesas regionales y se informó de los avances en la materia.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, explicó que el fin de esa mesa será "para tratar el tema del agua como un tema de Estado, como un tema nacional, como un tema de unidad nacional".

"En esa mesa, que se va a conformar en los próximos días, que la va a conformar el Presidente de la República, queremos que esté todo Chile representado, tanto los ex Presidentes, senadores de gobierno y oposición, diputados de gobierno y oposición", añadió el secretario de Estado.

Sobre el precio de las frutas y verduras, el ministro Walker apuntó que "dijimos que no íbamos a tener alzas de precios en agosto, en septiembre no las hemos tenido, no podemos descartar nada, pero pensamos que no vamos a tener alzas de precio en la fruta".

Las mesas regionales serán encabezadas por los intendentes y a ellas deberán ser invitados todos los actores locales relacionados con el tema de la sequía.