Ex Presidenta Bachelet cuestionó intenciones de denuncia por presuntos aportes de OAS

La ex Presidenta Michelle Bachelet descartó tener nexos con la constructora brasileña OAS, tras la denuncia del empresario Leo Pinheiro, quien aseguró haber entregado 100 millones de pesos a su campaña presidencial en 2013.

En conversación con 24 Horas, la actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas planteó que "mi verdad es la misma de siempre, no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa".

"La verdad es que me parece tan extraño que después de haber tenido él (Pinheiro) la posibilidad de hablar con la fiscal Chong, si es que había algún antecedente habría entregado esos antecedentes a la justicia chilena", dijo.

"Que ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como el puente del Chacao, que la verdad es que fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera y no durante el mío, en verdad no me explico, no sé si hay un trasfondo detrás de esto, de porqué ahora aparece esta información", cuestionó Bachelet.

La ex Presidenta recalcó que "quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre, no he tenido ningún vínculo con OAS".

En relación con una posible declaración por oficio, Bachelet indicó que "me preguntaron esto mismo cuando era Presidenta y yo dije 'la justicia tiene que hacer su trabajo y nosotros vamos a colaborar como Presidenta y como gobierno en todo lo necesario'".