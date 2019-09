Presuntos aportes a Bachelet: Fiscal confirma existencia de un contrato entre OAS y Giorgio Martelli

La fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, a cargo de las indagatorias de los vínculos de OAS en Chile, dio a conocer detalles de la investigación que lleva desde hace varios años, tras las declaraciones del ex presidente de la empresa brasileña, Leo Pinheiro, sobre presuntos aportes a la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

La persecutora reconoció la existencia de un contrato por 100 millones de pesos, el dinero que Pinheiro asegura haber aportado a Bachelet, entre OAS y una empresa del "operador político" y ex recaudador de campañas de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli (ex PPD), quien ha asegurado no haber cometido ilícitos con la compañía brasileña.

"En relación con los 100 millones de pesos, la información que ya se manejaba en el contexto de la investigación son facturas emitidas por una empresa de titularidad de Giorgio Martelli y de su sobrino, que habrían sido emitidas a OAS Chile, previo a suscripción de un contrato los primeros meses de asunción del segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. El contrato es por esa cifra", detalló la persecutora.

Previamente, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que "nadie está por sobre la ley" y manifestó que espera una decisión desde Brasil para tener acceso a las declaraciones de Pinheiro, apuntando que "aún no se encuentra ratificado por el Tribunal Supremo de Brasil el acuerdo de delación premiada que tiene con la Fiscalía".

Abogado de Martelli descarta financiamiento de OAS

Por su parte, Cristián Arias, abogado del aludido, descartó "categóricamente" que existiesen aportes de OAS a la campaña de Bachelet.

"Voy a tener que ser insistente en que esto ya se declaró, se explicó, no hay una vinculación relacionada con campañas, ni ilícitas, ni en ningún sentido distinto que un contrato de trabajo sobre estudios de precios de suelo", complementó.

Martelli fue sentenciado en 2017 a 800 días de presidio remitido por su participación en el caso SQM, pena que terminará de cumplir este mes.

En marzo de 2017, la fiscal Chong viajó hasta Brasilia para interrogar a Pinheiro, por el caso del avión que OAS facilitó en 2013 al entonces candidato Marco Enríquez-Ominami, pero se esperaba que también revelara antecedentes sobre la entonces versión de la revista Veja, sobre aportes irregulares a la campaña de Bachelet.